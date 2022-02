Slater: "Hamilton’un F1’e dönüp dönmeyeceği net değil"

Haberi dinle

Hamilton, geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada 56 gün sonra "geri döndüğünü" söyleyen bir paylaşım yaptı ancak henüz 2022'de yarışmaya devam edeceğini resmi olarak doğrulamadı. Mercedes sezon önceki sosyal medya paylaşımlarında, İngiliz pilotun devam edeceğine dair önemli ipuçları verdi.

Abu Dabi'deki tartışmalı 2021 finalinin sonucu, Formula 1'in yönetim organı FIA'yı yarış olayları hakkında bir soruşturma açmaya sevk etti. Soruşturmanın sonucu mart ayında sezonun açılışının gerçekleştirileceği Bahreyn yarışında belli olacak.

Hamilton, W13 aracının ilerlemesini görmek için bu hafta Mercedes fabrikasını ziyaret etti. Ancak Slater, bunun İngiliz pilotun bu yıl mutlaka döneceği anlamına gelmediğine inanıyor çünkü FIA'nın sonuçları uzun süredir yarışa devam edip etmeme konusundaki kararında kilit rol oynuyor.

Sky Sports News'e konuşan Slater, “Hamilton, ‘Geri döndüm’ tweetine rağmen FIA soruşturmasının sonucunu bekliyor."

“Çarşamba günü Mercedes fabrikasında olduğunu öğrenmiş olsak da, neyin peşinde olduğu hakkında biraz daha ayrıntı verebilirim.”

“Mühendislerle görüştü, 2022 aracının simülatörüne girdi ve bana, Mercedes'in yeni sezona hazırlanırken neler beklemesi gerektiği konusunda iyi bir fikri olduğu söylendi.”

"Yani yapılan görüşmeler ve fabrikada tam bir gün geçirmiş olmasına rağmen, FIA'nın sonuçlarından memnun olması durumunda yeni Formula 1 sezonuna tam olarak geri dönmesi için bir hazırlık oldu."

Formula 1 bu hafta, yarışlardan önce 'We Race As One' girişiminin bir parçası olarak artık sürücülerin diz çökme seremonisi olmayacağını duyurdu ve Slater, Hamilton'ın bu seremoniyi sona erdirme konusundaki tartışmalara dahil olduğunu da açıkladı.