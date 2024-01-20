Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor

2020'de Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekorunu egale ettikten sonra ertesi yıl 100'den fazla Grand Prix zaferi ve pole pozisyonu elde eden Hamilton, istatistiksel olarak tarihteki en başarılı pilot konumunda bulunuyor.

Ancak 39 yaşındaki pilot, 2021 sezonunun sondan bir önceki turu olan Suudi Arabistan'dan bu yana galibiyet alamadı ve Mercedes o zamandan beri F1'in yer etkisi düzenlemeleri altında mücadele ediyor.

Hamilton yarışların yanı sıra müzik, moda ve sinema da dahil olmak üzere çok çeşitli diğer ilgi alanlarına sahip. Brad Pitt'in merakla beklenen F1 tabanlı filminin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan Hamilton, kariyeri boyunca aralarında Slater'ın da bulunduğu birçok ünlü arkadaş edindi.

Hamilton 2021 yılında Instagram hesabı üzerinden Slater'a bir övgü mesajı yayınladı ve şunları yazdı: "Muhtemelen bunu bilmiyor ama Kelly hayatımı daha iyi bir hale getirdi."

"Bu adamın ne kadar harika bir insan olduğunu hepinizin bilmesini istiyorum. Bana ayırdığı zaman, içgörüsü ve dalgalara olan tutkusu için sonsuza dek minnettarım. Teşekkürler Kelly Slater!"

Fotoğraf: Erik Junius Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Slater, Hamilton'ın 2012'den bu yana F1'in Birleşik Devletler Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki Surf Ranch projesi için bir yarış pisti tasarlamasını sağlamaya çalıştığını açıkladı.

Beach Grit'e göre Slater, şunları söyledi: "Lewis Hamilton ile elektrikli yarış araçları için bir pist tasarlaması konusunda konuşmaya çalışıyorum, elektrikli araç pisti gibi."

Hamilton'ın yarış dışı faaliyetleri yıllar içinde eleştirilere maruz kaldı. Ancak F1 yorumcusu Peter Windsor, Hamilton'ın F1 dışındaki başarılarının, onun spordaki 'uzun ömürlülüğüne' katkıda bulunduğunu iddia etti.

Yakın zamanda bir YouTube yayınına katılan Windsor şunları söyledi: "Bence Lewis'in bu kadar başarılı olmasının nedenlerinden biri çok zeki olması. Hayatını ve kariyerini nasıl hızlandıracağını, motivasyonunu ve azmini nasıl sürdüreceğini bilecek kadar zeki."

"Yıllar boyunca Formula 1'den uzakta yaşadığı hayat nedeniyle özellikle İngiliz magazin basınından çok eleştiri aldı ama bu faaliyetlerin çoğu Lewis'in ara sıra buna [F1'den uzak kalmaya] ihtiyacı olduğunu bilmesinden kaynaklanıyor. Onun bu özelliğine büyük saygı duyuyorum."