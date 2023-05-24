Slater: "Ferrari henüz Hamilton'a resmi teklifte bulunmadı"

Daily Mail'in haberine göre Ferrari'nin yeni hedefi, yıllar boyunca en büyük rakipleri konumunda bulunan Lewis Hamilton.

Mercedes'in mevcut durumu nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Hamilton risk almaya alışkın, nitekim kendisi 2013'de McLaren'i bırakıp Mercedes'e geçmiş ve birçok kişiye göre F1 tarihinin en kritik kararlarından birine imza atmıştı.

Ferrari'nin Hamilton'a sözleşme teklif ettiği başta İtalyan basını olmak üzere pek çok tarafça yalanlandı, yine de bu ihtimal gerçekliğini koruyor.

Sky Sport News'a konuşan Slater, "Söyleyebileceğim şey, Ferrari tarafında bir şeyler olduğu."

"Anladığım kadarıyla Ferrari'den bana gelen resmi açıklama bu konuda yorum yapılmayacağı yönünde, İtalya'daki diğer kaynaklar ise bana Hamilton için bir hamle yapılabileceğini söylüyor."

"Ancak henüz bir adım atılmamış gibi duruyor.

"Mercedes tarafına gelince, bana söyledikleri tek şey kamuoyuna yansıyan açıklamaları dikkate almamız. Örnek vermek gerekirse, Hamilton tarafından sürekli olarak 'Mercedes benim ailem, sözleşme uzatmak için çalışıyoruz' deniyor, takım müdürü Toto Wolff da bunu tekrarlıyor."

"Perde arkasında ne olup bittiğine dair başka da hiçbir şey öğrenemedim."

Honda with Astion Martin Racing F1 Team Fotoğraf: Aston Martin Racing

Slater'a göre son gelişmelerin ışığında bir diğer seçenek de ortaya çıkmış vaziyette: Aston Martin!

Yeni fabrika, yeni teknik ekip ve Fernando Alonso transferi gibi birçok adım atarak güçlenen takım, an itibariyle ön gruba ilerlemiş ve birçok kez Mercedes-Ferrari ikilisini geride bırakmış vaziyette.

Son olarak 2026 sezonu için Honda ile güçlerini birleştiren Aston Martin önümüzdeki yıllarda birçok pilot için çekici bir adres konumunda olacak -Lewis Hamilton da bu isimlerden biri!

Aston Martin ihtimalini değerlendiren Slater, "Lewis Hamilton belki de birkaç yıl sonra Aston Martin'e geçecek, bu ihtimali konuşmaya başlayabiliriz."

"Honda anlaşması gerçekten çok büyük, bence Aston Martin'in spordaki statüsünü değiştiriyor, F1'deki manzarayı da değiştiriyor."

"Artık bir fabrika takımı olacaklar, bir üreticinin desteğini alacaklar. Bu sayede Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in gözünün içine bakabilir, kendilerini onlarla eşit görebilirler."

"En son ne zaman bir müşteri takımı gerçekten şampiyonluğu kazandı? Red Bull'un bunu Renault ile yaptığından bahsedebilirsiniz ama aslında onlar da fabrika takımıydı."

"Red Bull'un yerine Dünya Şampiyonu olma ihtimali en yüksek takımın hangisi olduğunu soracak olursanız, bence Aston Martin'i de işin içine katmanız gerekir." dedi.