Slade: "Alonso doğru şekilde desteklenseydi, 2007 ve 2008'de şampiyon olurdu"

Haberi dinle

Fernando Alonso 2005 ve 2006 yıllarında yakaladığı şampiyonlukların ardından McLaren'dan gelen teklifi kabul ederek İngiliz ekibin yolunu tutmuştu.

Ancak 2007'de Alonso'nun yanında çaylak Lewis Hamilton vardı ve İngiliz pilotun ilk yılındaki performansı beklentileri aştı.

İkili yıl boyunca kafa kafaya giderken, McLaren tek bir pilota odaklanmamayı seçti ve sonuç olarak o yıl her iki sürücü de şampiyonluğu bir puanla Kimi Raikkonen'e kaybetti.

Alonso 2008 yılında Renault'ya geri dönerken, Hamilton kariyerinin ilk şampiyonluğunu aldı.

Alonso'nun eski yarış mühendisi Mark Slade, McLaren yönetiminin takımda doğru atmosferi yaratması ve Alonso'yu desteklemesi halinde, İspanyol pilotun hem 2007 hem de 2008'de şampiyonluğu kazanabileceğine inanıyor.

Slade, "Fernando ile çalışmak harikaydı. O asla pes etmeyen ve çok hızlı bir Formula 1 terminatörü!"

"Birlikte çalışırken Fernando her yarışı kazanmak için yanıp tutuşuyordu ve bu harikaydı."

"2007'de sorunlar daha çok takımla ilgiliydi - atmosfer çok kötüydü ve zorlukları artıran birkaç olay vardı. Sanırım yönetim durumu çözme ve takım önceliklerini belirleme konusunda daha iyisini yapabilirdi."

"Bazı şeyler olması gerektiği gibi çalışmadı ve şampiyonluğu kendimiz kaybettik."

"İnanıyorum ki Fernando olması gerektiği gibi desteklenseydi 2007 ve 2008'de muhtemelen şampiyonluğu kazanacaktı. Kim bilir daha sonra ne olacaktı, ama olan oldu..."

"Fernando ile hiç sorun yaşamadım. Onunla çalışmaktan gerçekten keyif aldım." dedi.