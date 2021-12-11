Sky'ın Noel kutlamasını Verstappen'in kaza görüntüleriyle yapması, Red Bull'u öfkelendirdi

Max Verstappen, Silverstone'da gerçekleştirilen yarışta Lewis Hamilton'la yaşadığı temasın ardından büyük bir süratle bariyerlere çarpmıştı.

Kazada 51G'lik darbeye maruz kalan Verstappen, bir süre kendisine gelemedi ve hastaneye götürülmesi gerekti. Bu kaza uzun süre konuşuldu.

Fakat şimdi konu, farklı bir olay nedeniyle tekrar gündeme geldi.

İngiliz yayın kanalı Sky Sports, sezonun son yarışından kısa bir süre önce 'Noel Kutlaması" için küçük bir klip hazırladı ve bu klipte, Verstappen'in Silverstone'da Hamilton'ın temasıyla yaptığı kaza gösteriliyor. Kazadan sonra da "Mutlu Noeller" yazıyor.

Bu video yayınlandıktan kısa bir süre sonra Red Bull'un ve taraftarların tepkisini çekti.

Red Bull konuyla ilgili hemen harekete geçti ve Sky'dan bu görüntüleri kaldırmasını istedi. Bu talep kabul edildi ve artık video yayında değil.

Bir Red Bull sözcüsü, RacingNews365'e şu açıklamayı yaptı: "Sürücünün 51G'lik bir darbeden kurtulduğu ve hastaneye kaldırıldığı kazanın görüntüleri, Noel kutlaması olarak kullanıldı ve bunun hoş bir durum olmadığını düşünüyoruz. Sky bu videoyu yayından kaldırmayı kabul etti."

O görüntüler:

Son dönemde İngiliz basınından Verstappen'e yönelik ciddi eleştiriler gelmeye başladı.

Olay öyle bir noktaya geldi ki Verstappen, Abu Dhabi GP öncesinde bazı basın kuruluşları/mensupları tarafından Abu Dhabi'de Hamilton'a çarpmaması yönünde mektuplar aldı.

Sezonun son yarışı bu hafta sonu yapılacak.