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Formula 1 / Son dakika

Sky Sports'a göre yarış devam edecek, BBC'ye göre ise iptal edilecek

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Sky Sports'a göre yarış devam edecek, BBC'ye göre ise iptal edilecek
Ekleyen:
, Editör
12 Mar 2020 15:43

Sky Sports akşam saatlerinde yayınladığı bir mesajla yarışın devam edeceğini iddia ederken, BBC Sport da tam tersine yarışın iptal edileceğini iddia etti.

Formula 1'de Melbourne'de yapılması planlanan Avustralya GP, Coronavirüs nedeniyle tehlike altında.

Coronavirüs belirtileri gösteren sekiz personelden yedisinde enfeksiyon olmadığı ortaya çıkarken, birinde Coronavirüs enfeksiyonu olduğu anlaşılmıştı.

O tek kişi de McLaren çalışanıydı ve İngiliz ekip bunun üzerine Avustralya GP'den çekildiğini açıkladı.

F1 takım patronları Melbourne'de gece yarısı bir araya geldiler ve Coronavirüs nedeniyle yarışın iptal edilip edilmemesini konuşmaya başladılar.

Şu anda pek çok spekülasyon bulunuyor ancak Sky Sports, yarışın planlandığı gibi gerçekleşeceğini duyurdu.

Craig Slater bu konu hakkında "McLaren'ın çekilmesine rağmen yarışın yapılacağını açıklayabilirim. Takımlar, ticari hak sahipleri ve FIA arasında yapılan toplantı birkaç dakika önce sona erdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplantıya katılan takım patronlarından birisiyle görüştüm ve takımların yarışın yapılmasına karar verdiklerini öğrendim. Bu şaşırtıcı oldu ancak aynı şeyi pist kaynaklarında da söyledi. Yapılan açıklamada etkinliğin planlandığı gibi devam edeceği duyuruldu." açıklamasını yaptı.

Diğer tarafta BBC Sports'tan Andrew Benson, Formula 1'den iki kaynağa dayandırdığı haberde yarışın iptal edileceğini açıkladı.

Şimdilik yarışın iptal edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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