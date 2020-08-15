Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"

Koronavirüs pandemisinin ardından pek çok ülke Formula 1 takvimine girmek için Liberty Medya ile görüşmeye başlamıştı.

Türkiye'deki İstanbul Park Pisti'nin işletmecisi InterCity de F1'le görüşmelerini sürdürüyordu.

Son günlerde konuyla ilgili iddialar artmaya başladı ve F1 yönetiminin hem Jerez hem de İstanbul Park'la görüşmelerde sona geldiği söyleniyordu.

Bunun üzerine Motorsport Türkiye olarak TOSFED ve InterCity ile iletişime geçtik fakat her iki taraftan da bilgi almayı başaramadık.

Motorsport Türkiye'nin kaynakları, Formula 1'den gelen bir heyetin, pistin etrafındaki otellerle görüştüğünü ve Kasım ayı için çok sayıda rezervasyon yapmaya başladıklarını iddia ettiler.

Bilgilerimize göre, adı verilen otellerle ilgili şu noktada herhangi bir hareketlilik bulunmuyor.

Ancak bugün, Türkiye'nin takvime dönüşüyle ilgili iddialar iyice arttı ve Sky Sport İtalya, Türkiye'nın 15 Kasım'da Formula 1'e ev sahipliği yapacağını iddia etti.

Şimdilik bu söylentilerin neye dayandırıldığı bilinmiyor.

Motorsport.com, Sky Sports İtalya'nın iddiası üzerine F1 ve FIA ile iletişime geçse de, sorulara yanıt vermemeyi seçtiler.

Daha fazla detay öğrendikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.