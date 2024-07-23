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Formula 1 Macaristan GP

Sky F1 yorumcusu Croft, Verstappen'in telsizdeki öfkesi hakkında yaptığı yorumlarla eleştirilerin odağı oldu

Sky F1 yorumcusu David Croft, Max Verstappen'in yarış sırasındaki öfkeli telsiz mesajları hakkında yaptığı yorum nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sky F1 yorumcusu David Croft, Max Verstappen'in Macaristan'da takım telsizindeki öfkeli yaklaşımından sonra yarış öncesi sabah erken saatlerde simülasyon yarışlarına katılmasına defalarca dikkat çekerek eleştiri aldı.

Verstappen, Macaristan Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ile çarpışması ve strateji konusunda telsizden sürekli olarak öfkesini dile getirmiş, aralarındaki gerginlik bir kez daha artarken yarış mühendisi Gianpiero Lambiase duruma katlanmaya çalışmıştı.

Verstappen,  bir kez daha gerçek yarış aktivitelerini sanal dünya ile birleştirerek Macaristan Grand Prix'si öncesinde 24 Saat Spa etkinliğine katıldı ve sabah 3'te simülasyonda yarıştı.

Sky F1'in baş yorumcusu Croft, Verstappen'in Lambiase'ye radyoda öfkesini püskürdüğü sırada bu durumu defalarca vurguladı.

Croft, “Çok eleştirel olmak istemiyorum ama Max Verstappen’in sesi dün gece geç saatlere kadar ayakta kalmış gibi geliyor ki uykusunu almak yerine gece geç saatlerde bir simülasyon yarışı yapıp, bu sabah erken saatlerde bir simülasyon yarışı daha yaptı.” dedi.

David Croft, Sky TV

David Croft, Sky TV

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Croft'un Verstappen'in huysuzluğunu sürekli olarak simülasyon yarışlarına bağlaması, sosyal medyada taraftarların Croft'a yönelik eleştirilerine neden oldu.

Bir fan, “Crofty, Max'in uyuması gerektiği halde simülasyon yarışı yaptığı hakkındaki bu saçmalığı kesmeli.”

“Problem Max değil, araba.” diye yazdı.

Bir başka fan ise, “Crofty, Max'in simülasyon yarışlarına katılması konusunda çenesini kapatsın. 9 kere söyledin dostum.” yazdı.

“Max Verstappen'in bir akşam önce simülasyon yarışları yaparak yarış kazandığını söyleyen Ted Kravitz bile Max'i savunurken, Crofty'nin korkunç yorumculuğundan bıktım.” şeklinde başka bir eleştiri geldi.

“Max Verstappen hayranı değilim ama Crofty Max Verstappen'in geç saatlere kadar simülasyon yarışları oynadığından bahsederse Sky F1'i sessize almak zorunda kalabilirim.” ise gelen bir başka eleştiriydi.

Daha ayrıntılı bir yorumda, bir fan Croft'un yorumculuğunun “rahatsız edici” olduğunu ve itibar zedeleme riski taşıdığını iddia etti.

Bu fan yorumunda şunları söyledi: “Lewis, Max, McLaren ve diğerleriyle ilgili tüm çılgınlıkların arasında Sky'ın bugün yaptığı felaket derecesindeki yorumu da unutmayalım”.

“Bu sıfır aksiyonun olduğu bir yarış değildi.”

“Bu, hiçbir şeyin olmadığı ve dolgu maddelerine ihtiyaç duyduğunuz bir yarış değildi.”

“Bu kesinlikle Max'in kazanmak için mücadele ettiği bir yarış değildi. ‘Sesi, gece geç saatlere kadar simülasyon yarışı yapan bir sürücü gibi geliyor’ seviyesindeki rahatsız edici yorumlar kötü bir izlenim yarattı.

“Sky Sports bir İngiliz yayın kuruluşuysa sorun yok ama bu düzeyde hedef gösterici ve açıkçası tatsız yorumlar doğru değil ve kınanmalı.”

Verstappen, Hamilton ile podyumun son basamağı için mücadele edereken çarpıştıktan sonra Macaristan GP'sini 5. olarak tamamladı.

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