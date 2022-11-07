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Formula 1 Haberler

Sky F1, Meksika GP boykotu sonrası Red Bull ile görüşecek

Sky Sports, Red Bull Racing'in Meksika Grand Prix'sinde kendilerini boykot etmesini görüşmek ve bir çözüm bulmak adına bugün Avusturyalı ekibin yöneticileriyle bir araya gelecek.

Casper Bekking
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Sky F1, Meksika GP boykotu sonrası Red Bull ile görüşecek
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Max Verstappen, Sky Sports muhabiri Ted Kravitz'in 2021 F1 dünya şampiyonluğuyla alakalı yaptığı olumsuz açıklamaların ardından Mexico City'de Sky Sports ekibine açıklama yapmayı reddetti.

Aslında Kravitz'in bu tutumu yıl başından bu yana devam ediyordu fakat Austin'de yapılan yorumların ardından Hollandalı pilot artık dayanamadı. Meksika GP itibariyle Sky'ın İngiltere ekibiyle konuşmayı bırakan Verstappen, Sky İtalya ve Almanya'yı da görmezden geldi. 

Red Bull da durumdan memnun değildi ve onlar da aynı şeyi yaparak, hafta sonu boyunca açıklama yapmayı reddettiler.

British Sports Mail'in haberine göre Sky Sports konu karşısında harekete geçti ve bugün Milton Keynes'teki Red Bull genel merkezinde bir toplantı düzenlenecek.

Görünüşe bakılırsa Sky Sports genel müdürü Jonathan Licht ve Sky F1 direktörü Billy McGinty konuyu görüşmek ve ele almak üzere Red Bull ile temasa geçtiler. Bu kapsamda, iki taraf arasındaki olumsuz havayı düzeltmek adına bugün görüşmeler yapılacak.

Habere göre takım patronu Christian Horner ve Kravitz, önümüzdeki hafta sonu Brezilya'da gerçekleştirilecek yarıştan önce görüşmelerde bulunacak.

Sergio Perez'in geçtiğimiz hafta sonu Las Vegas Grand Prix'sinin resmi lansman partisinde Sky muhabiri David Croft ile röportaj yapması, iki tarafın da konuya bir son vermek istediğini gösteriyor.

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