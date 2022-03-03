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Sky Almanya: "Haas, Mazepin ile yollarını ayırıyor"

Sky Almanya, akşam üzeri yaptığı haberle, Haas'ın Nikita Mazepin ile yollarını ayıracağını iddia etti.

Sky Almanya: "Haas, Mazepin ile yollarını ayırıyor"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ardından motor sporları dünyasında Rusya'ya yönelik pek çok yaptırım uygulanmaya başlandı. FIA, Rus sürücülerin tarafsız statüde yarışmasına izin verse de, Britanya hiçbir Rus sürücünün ülkelerinde düzenlenen yarışlara katılmayacağını açıkladı.

Tüm bunların ortasında Nikita Mazepin'in Haas Formula 1 takımındaki geleceği belirsizdi. 

Haas henüz resmi bir açıklama yayınlamadı ancak Sky Almanya, Nikita Mazepin ile Haas'ın yollarının ayrılacağını iddia etti.

Akşam üzeri yapılan haberde kaynaklarına atıfta bulunan Sky, ""Haas Mick Schumacher'in takım arkadaşıyla yollarını ayırmaya karar verdi. Bu, aynı zamanda takımın Rus ana sponsoru Uralkali ile yolların ayrılmasını da giderek daha olası kılıyor." ifadelerini kullandı.

Sky, Mazepin'den boşalan koltuğa, takımın yedek pilotu Pietro Fittipaldi'nin getirileceğini iddia etti.

Haberde bu konuda, "Kokpiti yedek pilotu Pietro Fittipaldi devralacak ve Bahreyn'deki testlerde zaten direksiyonda olacak." denildi.

Bu iddia, gün içerisinde başka kaynaklar tarafından da ortaya atılmıştı fakat şimdiye kadar bu haberlere yönelik bir yalanlama ya da doğrulama gelmedi.

 

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