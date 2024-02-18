Eski McLaren mekanikeri Roles, "Brown bir işadamı, Dennis ise bir yarışçı"

Dennis, Eylül 1980'de McLaren'in başına geçti ve takımın en başarılı dönemlerinden bazılarını takımın başında geçirdikten sonra ocak 2017'de takımdan ayrıldı.

Dennis'in ayrılmasından da sonra yerine gelen Zak Brown ise McLaren'ın ön sıralara geri dönmesini sağlayacak kendi dönemini yaratmaya çalışıyor.

Dennis geldiğinde McLaren takımına çok ihtiyaç duyduğu desteği vermeye başladı. Kısa süre içinde Niki Lauda, Ayrton Senna ve Alain Prost gibi isimleri dünya şampiyonluklarına taşıdı.

Mika Hakkinen iki şampiyonluğunu kazandığında ve 2008'de Lewis Hamilton'ın ilk şampiyonluğunda da Dennis takımın başındaydı.

Ancak 2017'de ortak sahip Mansour Ojjeh ile ilişkileri bozuldu ve Dennis sonunda takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Brown ise, ertesi sezon CEO olarak görevi devralmıştı.

İki adamın liderlik tarzları birbirinden çok farklı olsa da Dennis katı bir görev yöneticisi olarak bilinirken Brown'ın daha sakin bir yapıya sahip olduğu biliniyor.

Geçiş döneminde takımda mekaniker olarak çalışan Josh Roles, iki adamla çalışmanın farklı yönlerini anlattı.

Fernando Alonso, McLaren ve Ron Dennis, McLaren Automotive Yönetim Kurulu Başkanı Fotoğraf: McLaren

Pondering Papaya podcast'ine Roles, "McLaren'de Ron döneminin sonlarında göreve başladım. O geçiş döneminde çalıştım. Ron'un işleri nasıl sıkı tuttuğuna ve bunun gibi şeylere dair hikayeler duydum."

"Bence McLaren'daki atmosfer biraz rahatladı. Ama aslında biraz daha rahat olduğu için insanların biraz daha geliştğini söyleyebilirim. İnsanlar bu işten biraz daha fazla gurur duyar hale geldiler." dedi.

İki isim aynı zamanda çok farklı kariyerlerden geliyor. Dennis her zaman yarış takımında yer alırken Brown yarış takımına geçmeden önce sponsorluklar üzerinde çalışıyordu.

Roles, "Zak bir işadamı, Ron ise bir yarışçıydı. İkisi arasında ve McLaren'i nasıl yönetecekleri konusunda büyük bir fark var."

"İlk başladığımda, Honda dönemi zordu. Çok zordu çünkü kötü bir aracımız vardı, değil mi? Çok kötü bir araç. Griddeki en iyi sürücülerden biri olan Fernando [Alonso] bu aracı kullanıyordu ve ikisi aynı seviyede değildi."

"Zak geldi. 2017'de çok fazla sponsorumuz yoktu. Zak'in McLaren markasını yeniden inşa etmek ve sponsorları getirmek açısından yaptığı şeyin olağanüstü bir iş olduğunu düşünüyorum."

"Ama bence aynı zamanda çok iyi bir teknik ekip kurdu. McLaren içindeki insanları McLaren içinde olmaları gereken yere terfi ettirdi. çÇünkü orada Ron günlerinde belki de fırsat bulamayan çok ama çok teknik ve yetenekli insanlar vardı." dedi.