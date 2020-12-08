Sizin Köşeniz: Schumacher mi? Hamilton mı?

Soruya gelince, aslında sorunun cevabının çok büyük bir önemi yok. Hangi açıdan baktığınıza bağlı olarak bir pilotu diğerinden önde görebilirsiniz. Şampiyonluk sayıları, kazanılan yarışlar, pole pozisyonu sayıları ile belki bir sonuca varabilirsiniz. Mercedes'in rakibi yoktu, Hamilton şampiyonlukları Bottas'a karşı aldı diyebilirsiniz.

Schumacher için o Ferrari'yi "Enrique Bernoldi sürse o da 5 yıl üst üste şampiyon olurdu" diyebilirsiniz. FIA, yarıştığı dönemde Schumacher'i veya şu an Hamilton'ı kolluyor gibi birçok söylemde bulunabilirsiniz. Fakat, eğer bu sporu gerçekten seviyorsanız, ikisinin sizin için ne anlam ifade ettiğinin farkındaysanız bu soruya hiç takılmazsınız.

Ben uzun sayılabilecek bir süredir F1'i takip ediyorum. Hayatımın bir parçası F1... Hayatımla o kadar iç içe geçmiş ki, ne zaman eskiyi düşünmek istesem eski F1 yarış videolarına, fotoğraflarına bakarım. Kendimden nefret ettiğim bir gün yaşadığımda ve eski beni hatırlamak istediğimde, kendimi eski F1 yarışlarını, pilotlarını internette ararken bulurum. 2010 yazında nasıl biri olduğumu, ne hissettiğimi hatırlamak istersem 2010 Almanya GP'sini , Alonso'yu, Massa'yı düşünürüm. Bu yeterli benim için. Aşık olduğum, ağladığım, üzüldüğüm her şeyi, bir F1 yarışı, pilotu veya F1 ile ilgili herhangi bir şeyle hatırlayabilirim.

F1, bu kadar hayatımın içine işlemişken kim büyük gerçekten önemsiz bir soru artık. Hamilton'la da anılarım var, Schumacher'le de. Schumacher beni çocukluğuma, ergenliğime, Hamilton ise gençlik yıllarıma götürür. Küçüklüğümde, Schumacher'i hep kazandığı, yarışları sıkıcı hale getirdiği için sevmezdim. Fakat, 2013 Aralık'ta kaza geçirdiğini, hayati tehlikesi bulunduğunu öğrendiğimde, sanki ailemden biri o kazayı yapmış gibi üzüldüm.

Şimdi de, hep kazandığı, yarış keyfimi kaçırdığı için Hamilton'ı bazen içimden sevmemek geliyor, fakat biliyorum ki yaşlandığımda aklımda Hamilton ile ilgili tek bir olumsuz düşünce olmayacak, sadece Hamilton ismi yüzümde küçük bir tebessüme yol açacak.

Sonuç olarak, bu yazıyı okuyan herkesin F1'i çok sevdiğini tahmin ediyorum. Hafta sonu programını F1'e göre ayarladığını, sevgilisi ile buluşma saatlerini F1 yayın akışına göre planladığını biliyorum. Çünkü ben de öyle yaptım ve halen yapıyorum. Durum böyleyken, bu sporun kahramanları arasında yer alan bu iki değerli pilot için gereksiz tartışmalara, birbirimizi kırmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Tatlı rekabet, küçük atışmalar olabilir. Fakat fazlasına gerek yok. Belki "G.O.AT." tartışmasına bu açıdan da bakmak gerekir. Sadece bir öneri...

Uygar Mutlu

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