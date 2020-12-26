Sizin Köşeniz: Perez, Red Bull'da neler yapabilir?

Alex Albon bu yıl sürücüler sıralamasında 7.oldu ve Max Verstappen’den tam tamına 109 puan geride kaldı. En iyi sıralama turunda bile Verstappen’den 0.295 saniye fark yedi. Sıralama turlarında ve yarış temposunda sezonun çoğu kısmında iyi değildi ve Daniel Riccciardo ve Carlos Sainz gibi orta sırada mücadele eden pilotlar Albon’u geride bırakmayı başardılar.

Red Bull’un nihai hedefinin Verstappen’i şampiyon yapmak olduğunun herkes farkında ve bunun için Mercedes pilotlarıyla da mücadele etmek zorundalar. Albon, Mercedes’i zorlayamadığı gibi Verstappen’e yarışlarda yakın bile olamadı. Albon’un performansı ne Red Bull’u takımlar şampiyonasında zirveye çıkarttı, ne de Verstappen’e şampiyonluk yolunda yardım etti. Sezonun son yarışı Abu Dhabi’de de gördük ki, Albon sene boyunca iyi bir performans sergileseydi Mercedes bir pilotla değil iki pilotla mücadele edecekti ve Mercedes’in yarış planları bu kadar rahat olmayacaktı. Mercedes’i geride bırakmak ve Verstappen’i şampiyon yapmak isteyen Red Bull ise yarışlarda Verstappen’e daha yakın olabilecek ve Mercedes pilotlarını zorlayabilecek ‘istikrar abidesi‘ Sergio Perez’i takıma getirdi.

Peki Perez Red Bull’da kişisel olarak neler başarabilir ve Red Bull’a ne katabilir?

Perez tam bir istikrar abidesi. Bu sene çıktığı 15 yarışın 13’ünde puan almayı başardı. İki yarışta motor sorunu yüzünden finiş göremedi, iki yarışı da Covid-19 yüzünden kaçırdı. Perez’in yarış temposunda çok iyi bir pilot olması ve bu istikrarı Red Bull tarafından da görüldü ki kararları çok zor olmadı. Sakhir GP’de ilk turda Leclerc’in hatasıyla son sıraya geriledi fakat mükemmel performansıyla yarışı 1.sırada tamamladı, İstanbul Park’ta 2.oldu. Sürücüler şampiyonasını ise 4. sırada tamamladı.

Red Bull ne kadar "pilotlarımıza eşit davranıyoruz" dese de bu durumun böyle olmadığı çok belli. 2018 yılında Ricciardo’ya da aynısını deseler de Ricciardo bunun farkındaydı ve kararını Renault’dan yana kullanmıştı. Perez’de de bu durum değişmeyecek.

Helmut Marko , Verstappen’e 0.2-0.3 saniyeden daha fazla yaklaşabilecek bir pilot yok dese de Perez kendini ispat etmeye ve Verstappen’i zorlamaya çalışacaktır. Aynı takımda Verstappen’i geçebilecek bir pilot olmadığını düşünsem de Albon’a nazaran daha yakın olacağı kesin.

2021 yılında Lewis Hamilton yine şampiyonluğun en büyük adayı fakat takımlar şampiyonasında Red Bull, Perez’in gelişiyle beraber Mercedes’i çok daha fazla zorlayacak buna şüphe yok. Valtteri Bottas’ın 2021 sezonundaki performansı takımlar şampiyonasında kilit rol oynayacaktır.

Emre Açıkgöz

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