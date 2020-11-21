Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Türkiye GP / Blog

Sizin Köşeniz: Ona saygı duyulmalı

paylaşım
yorumlar
Sizin Köşeniz: Ona saygı duyulmalı
Ekleyen:

Mistik şehir İstanbul, yine olağanüstü bir olaya ev sahipliği yaptı. Lewis Hamilton, Formula 1 2020 DHL Türkiye GP’de damalı bayrağı ilk sırada geçerek 7. kez dünya şampiyonu oldu. Gelin bu yazıda 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton’a neden bu kadar saygı duyulması gerektiğini konuşalım.

Lewis Hamilton, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’daki zaferiyle beraber 7. dünya şampiyonluğu aldı ve hemen ardından Michael Schumacher ile karşılaştırılmaya başlandı. Hepimizin tahmin edebileceği gibi “Bir Schumacher değil.”, “Hamilton değil, araba kazanıyor.” vb klişe yorumlarda bulunuldu.

Ben ise asla Hamilton’ı, Michael Schumacher gibi bir ikonla karşılaştırma taraftarı değilim. Michael Schumacher – Lewis Hamilton karşılaştırmasını, Michael Jordan – LeBron James karşılaştırmasına çok benzetiyorum. Jordan ve Schumi bu sporların zirveye taşınmasında büyük rolü olan önemli isimler. Hamilton ve LeBron ise bu sporun günümüz dünyasındaki en büyük temsilcileri.

Aralarındaki fark da tam olarak bu. Schumi, Formula 1’i yarış tarihinin en tepesine yerleştirdi. Hamilton günümüzde onu istatistik olarak geçen tek pilot oldu ama diğer alanlarda maalesef bunu başarıyı yakalayamadı. Belki de hakkında çıkan tartışmaların ana sebebi bu oldu.

Bu tartışmalarda Hamilton’ın görmesi gereken o saygıyı maalesef göremediğini fark ettim. Bana göre bunun birden çok sebebi var. Bunlardan en önemlisi dünyadaki Ferrari sevgisi ve “Formula 1, Ferrari’dir.” görüşü. Evet bence de Formula 1, Ferrari’dir ama Lewis Hamilton’ın Ferrari’yi her zaman arkasında tutması, Formula 1’i arkasında tuttuğu anlamına da gelmemektedir.

Bu durum ne yazık ki birçok F1 fanında yanlış bir algı oluşmasına sebep olmaktadır. Eğer Lewis Hamilton bu rekorları ve şampiyonlukları kırmızı tulumla elde etmiş olsaydı şu an hak ettiği saygı görüyor olurdu.

 

Bana sorarsanız, Lewis Hamilton’a saygı duymamızı gerektiren en büyük etken onun da bu spora duyduğu saygıdır. Grid içerisinde bu spora onun gösterdiği saygı ve önemi gösteren bir pilot yoktur. Zaten onu son dönemde yenilmez kılan şey de bunlardır.

Lewis’in, yarışa başladığı yeri ve içinde bulunduğu zorlukları gözetmeksizin, aracının içindeyken tek bir hedefi vardır: “Kazanmak”. Onun azmi, hırsı, kazanma isteği de tamamen bu spora duyduğu saygıdan kaynaklıdır. Onu bu süreçte yenebilen Nico Rosberg de bunun farkında olduğu için yarıştan çekilmiştir. Nico’nun tek zaferi ona yetmiştir ve bu mağlubiyetin onu daha da hırslandıracağını, onu bir daha yenemeyeceğini anlamıştır.

Hamilton, şampiyonlukları podyumdan izlemek istemedi ve zaten bunu yapmazdı. Savaşmaktan asla kaçmazdı çünkü Formula 1’e duyduğu saygı ve sevgi buna izin vermezdi. Yaptığı işe bu kadar saygı duyan birinin en azından saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Evet onu sevmeyebilirsiniz ama 7 Kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton’a saygı duymalısınız.

Taylan Özgür Karabulut

Sevgili Motorsport.com Türkiye takipçileri,

Taylan Bey'in Türkiye GP sonrası göndermiş olduğu bu içerikle daha önceki yıllarda yürüttüğümüz "Sizin Köşeniz" uygulamasını yeniden hayata geçiriyoruz. Sitede yayınlanmasını istediğiniz özgün, imla kurallarına uygun ve 300 kelimenin üzerinde yer alan yazılarınızı bu e-posta adresinden bizlere gönderebilirsiniz.

Motorsport.com olarak Türkiye'deki F1 severlerin ne kadar donanımlı olduğunu biliyoruz. Ancak daha önceki deneyimlerimizden, gönderilecek çok fazla yazı olacağını ve her yazının doğrudan yayınlanabilecek seviyede olmayacağını da biliyoruz. Bu yüzden gönderilecek yazıları süzgeçten geçirerek, mümkün olduğu kadar çok sayıda yazıyı yayınlamaya çalışacağımızı ancak zaman zaman bazı yazıları paylaşamayacağımızı şimdiden ifade etmek istiyoruz.

İlerleyen süreçte uygulamada farklılıklar olursa, ilgili yazılarda sizlere duyuracağız. 

Albon son yarışlarda geliştiğini düşünüyor

Önceki haber

Albon son yarışlarda geliştiğini düşünüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Motorsport.com Türkiye

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, Schumacher'in F1 başarılarındaki rolünü artık daha iyi anlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Schumacher'in F1 başarılarındaki rolünü artık daha iyi anlıyor

Perez: "Formula 1'den başım dik ayrılacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Formula 1'den başım dik ayrılacağım"

Verstappen özel bir uçak satın almış olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen özel bir uçak satın almış olabilir

Barrichello: "Hamilton, Schumacher'den daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Barrichello: "Hamilton, Schumacher'den daha iyi"

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"

Massa, Formula E'ye dönmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa, Formula E'ye dönmeyecek

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir

Son Haberler

Sizin Köşeniz: Ona saygı duyulmalı
F1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Ona saygı duyulmalı

Albon son yarışlarda geliştiğini düşünüyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon son yarışlarda geliştiğini düşünüyor

Massa, Formula E'ye dönmeyecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Massa, Formula E'ye dönmeyecek

Hamilton, Schumacher'in F1 başarılarındaki rolünü artık daha iyi anlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Schumacher'in F1 başarılarındaki rolünü artık daha iyi anlıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, Schumacher'in F1 başarılarındaki rolünü artık daha iyi anlıyor

14s
2
Formula 1

Perez: "Formula 1'den başım dik ayrılacağım"

17s
3
Formula 1

Verstappen özel bir uçak satın almış olabilir

16s
4
Formula 1

Barrichello: "Hamilton, Schumacher'den daha iyi"

1g
5
Formula 1

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"

1g

Son Haberler

Sizin Köşeniz: Ona saygı duyulmalı
F1

Sizin Köşeniz: Ona saygı duyulmalı

Albon son yarışlarda geliştiğini düşünüyor
F1

Albon son yarışlarda geliştiğini düşünüyor

Massa, Formula E'ye dönmeyecek
F1

Massa, Formula E'ye dönmeyecek

Hamilton, Schumacher'in F1 başarılarındaki rolünü artık daha iyi anlıyor
F1

Hamilton, Schumacher'in F1 başarılarındaki rolünü artık daha iyi anlıyor

FIA, Kvyat'ın emniyet kemeri hakkındaki yorumlarından sonra herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını açıkladı
F1

FIA, Kvyat'ın emniyet kemeri hakkındaki yorumlarından sonra herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını açıkladı

Son Videolar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
21s

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
14 Kas 2020

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.