Sizin Köşeniz: Koltuksuz istikrar

6 yaşında karting ile motor sporlarına giriş yapan “Checo”, profesyonelliğe ilk adımını A.B.D'de gerçekleştirilen giriş seviyesi profesyonel yarış serisi Skip Barbar National Championship ile 2004 yılında atmıştı.

Bir yıl sonra Avrupa’ya geçiş yapan Perez, 15 yaşında Formula BMW serisinde mücadele etmeye başlamıştı. Birkaç seri daha değiştiren Meksikalı sürücü 2008 yılı ile birlikte şimdiki adı F2 olan Formula 1’e giriş bileti olarak kabul edilen GP2’de önce Asya serisi için Campos Racing, ardından ana şampiyona için Arden International adına yarışmaya başladı. 2010 yılında efsanevi Venezuelalı sürücü Pastor Maldanado’nun ardında şampiyonayı 2. sırada bitirmesinin ardından kendisi için Formula 1 dünyasının kapıları da açılmış oldu.

2011 yılında Sauber, Nick Heidfeld’in koltuğunu 21 yaşındaki genç Meksikalı’ya vereceğini duyurmuş ve kendisi Kamui Kobayasahi’nin takım arkadaşı olmuştu. Çaylak olarak çıktığı ilk yarış olan Avustralya GP’de tüm pilotlar çift pit stop yaparken kendisi tek pit stop ile yarışı 7. sırada bitirmiş ve genç yaşına rağmen tek lastik takımı ile uzun turlar atarak ileride nasıl istikrarlı bir sürücü olacağını göstermiş ve herkesin takdirini kazanmıştı.

O senenin kendisi adına en çarpıcı anı ise Monaco GP sıralama turlarında yaşadığı korkunç kazaydı. Tünel çıkışı Nouvelle Chicane’a yaklaşırken yüksek hızda aracının kontrolünü kaybetmiş ve oldukça yüksek bir hızla kontrolsüz bir biçimde bariyerlere çarpmıştı. Bu kazanın ardından hem Monaco GP hem de Kanada GP’de yer alamamıştı. O sezonu topladığı 14 puanla 16. sırada bitirmişti.

2012 yılına geldiğimizde ise Meksikalı sürücü ne kadar yetenekli bir pilot olduğunu gerçek anlamda tüm otoritelere göstermeye başlamıştı. Özellikle sezonun 2. yarışı olan Malezya GP’de Ferrari adına yarışan İspanyol Fernando Alonso ile heyecan dolu kapışmalara sahne olan bir yarış izletmişti. Mücadelenin son kısmında yaptığı hataya rağmen Alonso’nun 2.2 saniye arkasından yarışı 2. sırada bitirmiş ve kariyerinin ilk F1 podyumunu elde etmişti. Kanada GP’de 3. olarak kariyerinin ikinci podyumunu elde etmiş, İtalya’da ise 12. sırada başladığı yarışı tüm gridin aksine sert lastiklerle başlayarak, inanılmaz bir lastik koruma stratejisi ile 2. sırada bitirerek sezonun üçüncü podyumunu elde etmişti. Perez o sezonu Sürücüler Klasmanı’nda 10. bitirmişti.

Lewis Hamilton 2013 yılında Ross Brawn’ın çabalarıyla Mercedes’e geçmiş ve F1 dünyasında şok etkisi yaratmıştı. McLaren, Hamilton’un koltuğunu ilk 2 senesinde başarılı sonuçlar elde eden ve o dönemlerde “Harika Çocuk” olarak tanımlanan Perez’e vermeye karar verdi. Aslında kendisinden beklentiler oldukça yüksek olmasına rağmen “Checo”, McLaren’de beklenenleri bir türlü karışlayamadı. Aslında burada McLaren’in oldukça dengesiz ve yeterli performans gösteremeyen araca sahip olması da önemli bir faktördü.

Belki de üzerinden oluşan baskı sebebiyle 2013 yılında adı birçok olaya karışmış, hatta takım arkadaşı Jenson Button ESPN’e verdiği röportajda daha önce Perez kadar agresif ve kontrolsüz bir takım arkadaşı ile yarışmadığını ve kendisinin biraz sakinleşmesi gerektiğini söylemişti. Yıl sonunda Perez, McLaren’ den ayrılacağını açıklamış ve yerine şimdilerde HAAS adına yarışan ve önümüzdeki yıl büyük ihtimal koltuk bulamayacak olan Kevin Magnussen getirilmişti. Perez ise, Nico Hulkenberg ile birlikte 2014 yılı için Force India adına yarışmaya başlayacaktı.

Perez’in 2014 yılında Force India transferi ile birlikte kariyeri kelimenin tam anlamıyla istikrar abidesine dönüştü. Bu sezon ile birlikte kariyerindeki tüm sezonları sürücüler klasmanında ilk 10 içerisinde tamamladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Türkiye GP ile birlikte bu dönemde toplam 6 kez podyuma çıktı. Bu aslında az bir rakam gibi gözükse de, Turbo Hibrit çağındaki Mercedes üstünlüğünü, takımlar şampiyonasının Mercedes, Red Bull, Ferrari arasında geçtiğini unutmamak gerek.

2018 yılında takımın uzun yıllar yaşadığı ekonomik sorunlar artık baş edilemez bir hale gelmişti. Macaristan’daki yarışın ardından Sergio Perez’inde dahil olduğu bir grup alacaklı Force India yönetimine karşı dava açtı. Daha sonra Perez bunun takımın kurtulması için tek çare olduğunu bu sayede takımın kapanmasının önüne geçtiklerini açıklamıştı.

Belçika yarışından kısa bir süre önce Williams Racing adına yarışan Lance Stroll’un babası Lawrance Stroll önderliğindeki konsorsiyum Force India’nın ticari varlıklarını satın aldı. Bundan sonra takımın Racing Point Force India adı altında yeni bir takım olarak yarışacakları duyuruldu ve o sezon içerisinde aldıkları puanlar sıfırlanarak şampiyonaya devam ettiler.

Aslında bu satın alma işlemi ilk önce Sergio’nun takım arkadaşı Estaban Ocon’un koltuğunu kaybetmesine sebep oldu. 2019 yılında Kanadalı Lance Stroll yeni adı ile Racing Point adına yarışmaya başladı. Perez ile birlikte orta sıra mücadelesinde oldukça başarılı işlere imza attılar.

2020 yılında ise geçtiğimiz yılın Mercedes’ini kopyaladıkları eleştirilerine rağmen yine oldukça güçlü yarışlar çıkardılar. Özellikle son yarış olan Türkiye’de sıralama turlarını ilk iki çizgide tamamlayan Racing Point sürücüleri, tekrardan tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Sergio Perez ise Lewis Hamilton’un 7. Dünya Şampiyonluğu’nu ilan ettiği zaferin ardından bitiş çizgisinden 2. sırada geçti. Ancak Perez için yılın en dramatik olayı bu değildi.

Sezon başında Ferrari’nin Sebastian Vettel ile uzun yıllı ilişkilerini devam ettirmeme kararı alıp 2021 yılında İspanyol Carlos Sainz ile yola devam edeceklerini açıklamasının ardından Perez için tehlike çanları çalmaya başladı.

Önümüzdeki yıl Aston Martin adı ile yola devam edecek Racing Point, 4 Kez Dünya Şampiyonu pilot Sebastian Vettel’in 2021 yılından itibaren kendileri adına yarışacağını açıkladı. Bu durumda takımın sahibi babası olan Lance Stroll’un koltuğu garantiydi. F1’e adım attığından beri istikrar abidesi Perez’e ise yol görünmüş oldu.

Kariyerinin başından beri her zaman yumuşak sürüş stili ve lastiklere iyi davranması ile tanınan Sergio “Checo” Perez belki de önümüzdeki yıl koltuk sahibi olamayacak. Özellikle son 10 yılda artan sponsorlu pilot tartışmalarının içinde kendisi de her zaman yer almıştı. Ancak bu sefer Meksika’dan gelen sponsor yardımı onun takımda kalması için yeterli olmadı. Gelecek sene kendisi için ortaya atılan en büyük iddia ise Red Bull adına yarışacağı. Alex Albon’un takımdan gönderileceği ve yerini Perez’in alacağı bir zamandır konuşuluyor. Fakat, F1’de resmi açıklama yapmadan her an her şeyin değişebileceğini hepimiz biliyoruz. Bakalım sezonun sona ermesinden sonra Meksikalı istikrar abidesi Sergio Perez kendine yarışabilecek bir koltuk bulabilecek mi?

Ali Furkan Gür

