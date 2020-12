Sizin Köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi?

Aslında 2016’da Ferrari Akademisi’ne imza attığından beri Leclerc her zaman bir şekilde dikkat çekmeyi başarmıştı. Öncesinde F3’te yarışan ve yaşından büyük işler yapan Monakolu sürücü 33 yarışta 3 pole pozisyonu, 5 en hızlı tur, 4 galibiyet, 13 podyum ile sezonu 4. sırada tamamladı. Ferrari son dönemdeki belki de tek doğru hamlesini yaptı Leclerc artık Ferrari akademisindeydi.

Gp3’te 3 galibiyet ve 8 podyum ile Leclerc GP3 şampiyonu olurken şimdiki F1 pilotu Albon ile kafa kafaya giden mücadele vermiş ve Ferrari’nin de iyice dikkatini çekmişti.

Tabi şunu belirtmek lazım. Ferrari aslında Leclerc’te özel bir şey olduğunu daha önceden fark etmiş olabilir. 2016 yılında ART ile GP3’te yarışmadan önce Leclerc, Fiorano’da Ferrari’nin 2014 F1 aracıyla 300 kilometrelik bir test yaptı.

Bu arada Haas ile antrenmanlarda İngiltere’de 18. olup iyi performans gösteren Leclerc için acaba 2017’de Haas kadrosunda yer alabilir mi diye düşünülürken son noktayı Haas koydu. Tabi güçlü performansı sayesinde Silverstone’da 2016 sezonunun ikinci ve son sezon içi testini Ferrari aracıyla yaptı. Ve Haas ile önce Almanya’da daha sonra Brezilya’da da antrenman seansına çıktı.

Daha sonra Leclerc 2017’de F2’de Prema Racing ile mücadele etti. 22 yarışın 7’sini kazanıp 8 pole alan ve 10’unda podyuma çıkan Leclerc F1’e artık rahatça göz kırpıyordu.

Leclerc’in ilk sezonlarında hiç bilmediği serilerde çaylakken şampiyon olması aslında gelecekte ne kadar önemli bir yıldız olacağını gözler önüne seriyordu.

Bu arada Ferrari, gelecekteki yıldızını hazırlama devam ediyordu. 2017 Macaristan’da yapılacak sezon içi testine Charles Leclerc ile katılma kararı almıştı.

Ve Leclerc çıktığı ilk testte en hızlı isim olmayı başararak dikkatleri üstüne çekti.

Tabi bu başarılardan sonra Ferrari de artık akademisinden başarıyla mezun ettiği bu pilotunu yarıştırmak için kolları sıvadı.

O dönem İtalya’da çıkmış haberlere göre Ferrari Başkanı Sergio Marchionne, 2018’de Alfa Romeo’nun Sauber’e sponsor olarak F1’e dönmesini ve bu sayede Leclerc’in Sauber’de yarışmasını istiyordu.

Hemen ardından da Leclerc’in 2018 için Sauber ile anlaştığı haberleri geldi.

Sauber Dönemi

Leclerc’in en iyi olduğu konu koltuğa oturur oturmaz parlaması olmadı. Aslında daha sonra Ferrari döneminde de benzer durum yaşandı. Leclerc kısa sürede uyum sağladı fakat ilk yarışları daha çok öğrenmekle geçti.

Sezon kendi adına müthiş başlamadı. Avustralya’da puan alamadı. Bahreyn’de sıralamalarda spin attı. Çin’de yarışta spin attı.

Aslında öğrenme süreci beklenilenden zor geçmişti. Ama Leclerc hep bir şeyler öğrendiğini ve daha güçlü döneceğini söylüyordu.

Olaylı Bakü yarışında ise mükemmel bir performans ortaya koyarak 6. oldu.

Bakü’de ortaya koyduğu performans , temiz sürüşü , Alonso ile mücadelesi, gerektiğinde agresif, gerektiğinde muhafazakar sürüşü şahanedir. Gelecekte nasıl muhteşem bir pilot olacağının bana göre ilk sinyallerini bu yarışta verdi.

Aslında burada Leclerc’in zekasının üstünde durmak istiyorum. Leclerc gördüğüm en zeki pilotlardan. Hem Sauber’de hem Ferrari’de başarılı olmasının sebebi bana göre yaklaşımı oldu.

Hem Sauber’de hem de Ferrari’de başarılı olması ve çaylaklıktan gelip zirveye çıkması tesadüf eseri olmadı. Leclerc sürüş stilini araca uydurmaya çalışmadı. Kendini araca uydurdu. Bazen ayarları bazen sürüş stilini değiştirdi. Ancak aracı kendine uydurmaktan çok kendi araca uydu. Doğal olarak başarı geldi.

İspanya’da Alonso ile mücadelesi çok keyifliydi. Zaten kendisi de bu mücadeleden çok şey öğrendiğini ve diğer sürücülere mücadelesinden iki kat fazla şey öğrendiğini söylemişti.

Tabi çaylak olduğunu da bazen belli ediyordu. Monaco’da Hartley’e arkadan çarptığında bunun bir fren sorunu olduğunu belirterek Hartley’den özür dilemişti.

Şunu söylemem lazım ki Leclerc hiçbir zaman kusursuz olmadı. Bu durum sadece Sauber’de değil Ferrari’de de devam etti. Sakhir 2020’de inanılmaz tur atıp neredeyse ilk çizgiyi ele geçirmesinin ertesi günü klasına yakışmayacak bir hata yaptı. Tabi daha genç istikrar sorunları olmasa daha ilginç olurdu. Hele çaylak yılına göre özelikle 2018’de hatası çok fazla değil bana göre.

Ama Leclerc’in yükselişi daha sonra devam etti. Kanada , Fransa ve Avusturya’da puan aldı. Fransa’da Q3’e kalınca bir anda dikkatleri iyice üstüne çekmeye başlamıştı. Şu anda toplamda 11 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel’in de övgüsü gecikmedi.

Leclerc Bakü ile Macaristan arasındaki daha sonraki sekiz yarış hafta sonunun hepsinde de ikinci bölüme kalmayı başarırken üç kez de son bölüme kaldı. Fransa , İngiltere ve Almanya’da Q3’e kalarak muhteşem iş başarmıştı.

Tabi bu arada Leclerc çıkan Ferrari söylentisine Kırmızı benim her zaman hayalimdi gerçekleşirse inanılmaz olurdu demişti. Ama söylentiler daha şiddetlenmemişti.

Sezonun devamında ise şanssızlıklar başlamıştı. Macaristan’da yarışı tamamlayamadı. Belçika’da yaptığı kaza yürekleri ağza getirse de halo hayatını kurtarmıştı. Yine İtalya’da iyi bir performans gösterse de puan alamadı.

2018 yılının eylül ayının hemen başlarında Ferrari Leclerc işbirliği söylentisi yeniden alev aldı. Özelikle Ferrari’nin Sergio Marchionne’nin hayattayken yaptığı plana saygı göstermek için Charles Leclerc’in Ferrari’ye geçişinin söylentisi çıktı.

Ferrari’den John Elkann’ın Leclerc ile buluştuğu yazılıp çizildi. Hemen ardından Garage Italia sayfasında, Ferrari’nin yeni CEO’su John Elkann’ın kardeşi Lapo, Leclerc’i Ferrari koltuğu için tebrik etti. Artık herkes anlaşmanın gerçekleştiği ve ne zaman duyurulacağını bekliyordu. Resmi tarih ise 11 Eylül 2018 olmuştu. Leclerc artık Ferrari pilotuydu. Anlaşma 2022’ye kadardı.

Tabi Vettel’in tercihinin Raikkonen olduğunu takımın ilk tercihinin başta Raikkonen olmasına rağmen Leclerc’in gösterdiği iyi performansın kararda etkili olduğunu söylersem sanırım yanlış olmaz.

Pist dışında yaşananlar pist içinde ise Leclerc’i pek etkilememiş gösteriyordu. Leclerc kalan 7 yarışın 5’inde puan aldı. Daha da önemlisi kalan 7 yarışın 5’inde Q3’e kaldı. En önemlisi ise sezon boyunca aldığı 39 puanın 26’sını bu dönem almıştı.

Burada şunu belirtmek isterim. 21 yaşında ve bir sonraki yıl Ferrari ile anlaşmasına rağmen performansını artırması çok önemli. Belki de bir şampiyonunun bakış açısı olmasıyla da ayrı öneme sahip. Brezilya’da Q2’de attığı turu sürpriz olarak tanımlarken, artık iyiden iyiye ben oldum mesajı veriyordu.

“Tamam, iyi sonuçlar alıyorum ama her yarıştan sonra kendim hakkında olumsuz şeyler bulmaya çalışıyorum ve onları geliştirmeye odaklanıyorum. Şimdiye kadar bu yaklaşım iyi gitti ama kendimi tamamen güvendeymiş gibi hissetmiyorum. Kendime her zaman güvenen bir insan değilim. Her zaman gelişmeye çalışıyorum ve aynı zamanda bunun bir güç olduğunu düşünüyorum.”

Aslında Leclerc’i başarılı yapan şey biraz buydu. Hep başarıyı istemesi, arzulaması ve uyumluluğu. Kolay adapte olması, zekası ve bunu 21 yaşında yapabilmesi bu çok sık görülen bir şey değil.

Sezon bittiğinde kariyerinin 5. yılını geçiren Marcus Ericsson 9 puan toplarken Leclerc ise 39 puan toplamış olacaktı.

Bu özel performans onun Autosport Ödülleri’nde Yılın Çaylağı Ödülünü almasını sağlayacaktı.

Ve artık Ferrari pilotuydu. Sinyaller iyiydi ama Ferrari’de başarılı olabilecek miydi? Bunu zaman gösterecekti.

Her zaman en kısa zamanda oraya gitmek istedim.” Baskı ve onun gibi duyguları yaşamıyorum. Gelecek yıl bir sorun olacağını düşünmüyorum. Açıkçası benim zaten bu sene için iyi beklentilerim vardı. Şimdi gelecek sene için de benzer fikirlere sahibim. Charles Leclerc

Ferrari dönemini ve onun geleceğin şampiyonu yapabilecek sebepleri bir sonraki yazımda ele alacağım.

Uğur Aslan (Tomas Henry)

