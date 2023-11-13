Liberty Media CEO’su Las Vegas sakinlerinden özür diledi
Liberty Media CEO’su Greg Maffei, Grand Prix hazırlıklarının yol açtığı aksaklıklar nedeniyle Las Vegas sakinlerinden özür diledi.
Şehirde gerçekleşen padok ve pit alanlarının inşası ayladır devam ediyor. Şehir sakinleri ve turistler için gecikmeler ve aksamlar gibi zincirleme etkisi oluşuyor.
Ağaçlar kaldırılırken, ünlü Bellagio fıskiyeleri tribünlerin inşası için kapatıldı. Bazıları milyonlarca dolara satılan bilet ve ağırlama paketlerinin fiyatlarından da şikayet ediliyor. Ancak Maffei, yüksek bilet fiyatlarının F1’den kaynaklanmadığını öne sürdü.
Maffei, “Tüm Las Vegas sakinlerinden özür dilemek istiyorum. Gösterdikleri hoşgörü için onlara teşekkür ediyoruz.”
“Bölgede 1.7 milyar dolar gibi bir gelir elde edeceğiz. Bu yarış, sadece taraftarların yararına olan bir organizasyon değil.”
“Bunun Las Vegas’a çok büyük bir ekonomik fayda getireceğini düşünüyoruz. Umarız bu yıl, devam eden inşaatlarla birlikte geçen en zor yıl olur ve gelecekte işler daha da kolaylaşır.”
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation
“105.000 kişi bekliyoruz. Bu organizasyon Vegas için bile büyük. Şehrin en büyük organizasyonu olacak.”
“Çarşambadan pazara kadar sürecek bir lansman etkinliği, neredeyse bütün hafta sürecek etkinlikler ve müzik gösterileri olacak.”
“Biliyorsunuz diğer spor organizasyonlarında etkinliğe özel partilerin yapıldığını görüyorsunuz. Açıkçası yüksek fiyatların büyük bir kısmı bize ait olmayan maliyetlerden kaynaklanıyor.”
“Ortaklarımıza haksızlık etmek istemem ama otellerde beş gecelik minimum ücretler ve bunun gibi şeyler maliyetlerin artmasına neden oldu. Bunlar sadece biletlerin fiyatlandırılmasıyla ilgili değil. Bu deneyim ve açıkçası bu kadar talep olması bu işi yönlendiren konu.” dedi.
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