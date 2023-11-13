Siyah bayrakları görmezden gelen Red Bull genç pilotuna tepkiler artıyor

İspanya’nın Catalunya pistinde gerçekleşen 2023 İspanya F4 serisinin son ayağında ön sıradan başlayan Deligny, şampiyona ikincisi Christian Ho’ya baskı kurmaya çalışıyordu ancak kendisini Valerio Rinicella tarafından atak yapılırken buldu.

Ancak Rinicella 1. viraja yaklaşırken Deligny’nin yanına kadar geldi. Buna karşılık Deligny tarafından agresif savunma yapılarak çimlere doğru itildi. Bu Deligny’nin yarıştaki ilk olayı olacaktı.

Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Théophile Naël, 2. Virajda neredeyse Deligny tarafından pist dışına itiliyordu. Naël kaçış yolunu kullandı ve 4. virajda tekrar Deligny ile mücadele etti ama kazanan Deligny oldu.

Yarış kontrol, Deligny’nin yarışa bu agresif başlangıcının ardından başka bir pilotu pist dışına ittiği için pitten geçme cezası verdi. Ancak Deligny bu cezayı da çekmedi.

Bu cezaya uymayan Deligny 8. Turda yarıştan men edildi. Ancak bir kez daha kurallara uymadı ve yarışa devam etti. Hatta diskalifiye edilmesine rağmen güvenlik aracı periyotlarının ardından birden fazla yeniden start aldı.

Delignn yarışın sonuna kadar yarışmayı sürdürdü. Red Bull’un genç pilotunun sergilediği bu davranış taraftarların bir kısmının harekete geçmesine yol açtı.

Yarış startındaki davranışlarını tepki gösteren bir taraftar, “Lisansını elinden alın. En azından 2024’e kadar yarış yasağı getirin.”

“Rakibi otomobilinin kontrolünü kaybetse, duvara çarpıp 30 otomobilin son sürat gittiği bir piste savrulsa ne olacağını bir düşünün. Bunun gibi insanların hayatlarıyla oynadıklarını öğrenmeleri gerekiyor. İş işten geçtikten sonra değil.” dedi.

Bir başka taraftar ise Deligny’nin men cezası alacağından oldukça emin, “Siyah bayrağı görmezden gelirse muhtemelen birden fazla yarıştan men cezası alır.” dedi.

Bir başka taraftar ise, bu tür tehlikeli sürüşlerin tek koltuklu serilere ait olmadığını iddia etti; “Onu men edin. İlk otomobili pist dışına ittikten sonra ikincisine de aynı şekilde davranıyor. Bu tür sürüşler elit tek koltuklu serilere ait değil.”

Deligny yarış sonunda 4. oldu. Bir taraftar bu olayla hayal kırıklığına uğradığını ifade ediyor, “Bu kesinlikle utanç verici bir hareketti. Enzo ne yaptığını sanıyordu bilmiyorum ama muhtemelen pistin bu kadar çabuk biteceğini düşünmemişti.”

“Bu hafta sonu neredeydi bilmiyorum. Dünkü yarışta da sürekli geriye düştü sezonun bitmesinden dolayı hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyor. Hıncını startta kendisinden daha iyi olan birinden çıkarmaya çalıştı.” dedi.

Red Bull genç sürücü takımı, Pepe Marti, Tim Tramnitz ve Kacper Sztuka gibi isimlerin takıma katılımıyla 2024 için yenilenmeye başladı.

Deligny’nin programdaki geleceği, sert patron Helmut Marko’nun onun hareketlerine nasıl tepki vereceğine bağlı gibi gözüküyor.