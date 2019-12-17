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Formula 1 / Son dakika

Sirotkin: "Williams, 2021'e odaklanmalı"

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Sirotkin: "Williams, 2021'e odaklanmalı"
Ekleyen:
, Editör
17 Ara 2019 06:02

Sergey Sirotkin, eski takımı Williams'ın 2021 aracına odaklanmasının İngiliz takım için daha akıllıca bir hamle olacağını düşünüyor.

Rus sürücü, 2018 Formula 1 sezonunda Williams ile spordaki ilk sezonunu geçirmişti. Sirotkin, sadece bir kez puan kazandığı sezonun ardından takımdan ayrılmıştı.

Sonuç olarak Williams, bu yıl daha da kötü bir performans sergiledi ve gelecek yıl için de pek umut vermiyorlar.

McLaren ve Renault'nun yedek pilotu olan Rus sürücü, Williams'a 2021'e odaklanma tavsiyesinde bulundu.

Rus haber ajansı Izvestia'ya yaptığı açıklamada, "Williams, bu yılki aracın yapımında temel hesaplama hataları yaptı."

“Krizin üstesinden gelmelerinin uzun bir zaman alacağı açıktı. Şimdiki soru şu; tüm bu süreç ne kadar daha devam edecek?" 

“Şahsen takımın 2021 aracına odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede yeni kurallardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmış olurlar."

“Gelecek sezon için pek fazla değişiklik olmayacak, bu yüzden böylesine büyük bir farkı kapatmaları kolay olmayacak. Diğer takımlarla savaşabilmek için neler yapabileceklerini gerçekten bilmiyorum." dedi.

Son olarak Sirotkin, 2019 sezon finalinde George Russell'ın yerine geçme ihtimali bulunduğunu ancak İngiliz pilot kendisini daha iyi hissedince bunun gerçekleşmediğini dile getirdi.

“Evet, bir olasılık vardı. Williams benden bunu yapmamı istedi ve bunun için tamamen hazırdım, ama sonra George daha iyi hissetti ve bütün hafta sonunu çıkarabildi."

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Editör Kemal Şengül

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