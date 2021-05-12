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Formula 1 Haberler

Sirotkin: ''Red Bull'da en iyi performans gösterebilen kişi Verstappen''

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Williams takımının eski Formula 1 pilotu Sergey Sirotkin, Red Bull Racing'deki ikinci sürücü durumu hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Sirotkin: ''Red Bull'da en iyi performans gösterebilen kişi Verstappen''

Red Bull, geçtiğimiz üç sezonda tam 3 kez ikinci sürücülerini değiştirdi ve kimse Max Verstappen'in yanında istenilen performansı gösteremedi.

Bu sezon takıma yeni gelen Sergio Perez şu anda Pilotlar Şampiyonası'nda altıncı sırada.

Konu hakkında düşüncelerini dile getiren eski F1 pilotu Serger Sirotkin, Verstappen'in ikinci sürücülere göre araçtan daha fazlasını çıkarmayı başardığını ancak ikinci sürücülerin de iyi olduğunu söyledi.

‘’Bu hafta sonu beni en çok şaşırtan şeylerden biri, Sergio Perez’in henüz yerinin bulamamış olması. Gasly, Albon ve Perez, üçü de iyi sürücüler ve Verstappen hepsinden daha iyi olabilir, ancak onlar da iyi.''

''Evet, farklı koşullarda Verstappen, ikinci sürücüye göre, araçtan daha fazlasını çıkarmayı başarabiliyor. Her durumda, Red Bull’un özel bir aracı olduğunu söylemek zor, aracı sürmek gerçekten bu kadar zor mu?’’

Sirotkin, asıl sorunun, Hollandalı sürücünün bunu nasıl başardığı olduğunu söyledi ve bunu farkın, başka bir takımda görülmediğini ekledi.

‘’Verstappen’e uyan bir şey var fakat asıl soru bunun ne olduğu. Bunun sadece, onun yeteneklerine bağlı olduğunu düşünmüyorum çünkü yanındaki her sürücüden 0.9 saniye daha hızlı. Bunu başka bir takımda görmüyorsunuz.''

''Eğer sürücülere, nerelerde fren yapmak, gazı kesmek istediklerini sorarsanız, çoğu aynı cevabı verecektir. Bu F1’in sırrı ve tüm paketi.’’

Sergio Perez, Red Bull Racing, Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing, Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

‘’Ayarlara olan tutum, lastikleri ısıtmanız, strateji, hepsi farkı yaratan şeyler veya 10 santimetre daha sağa kaymamanızı sağlayan şeyler.''

''Williams günlerimden biliyorum ki, bazen her şeyi doğru yaptığımızda, araç beklentilerimizin ötesinde performans gösteriyordu.''

''Verstappen bunu her pistte yapıyor, her yarışta araçtan en iyi performansı çıkarıyor. Diğer sürücüler aracı anlamakta zorlanıyor ve görünen o ki, Red Bull’da optimal şekilde performans gösterebilen tek kişi Verstappen.''

''Ancak, bu sadece gazı kesmekten, frenlemekten veya yarış çizgilerinden daha fazlası.’’

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Editör Betim Aker

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