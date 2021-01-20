Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"

Esteban Ocon, bir yıllık aranın ardından geçen yıl Renault ile F1'e dönmüş ancak Daniel Ricciardo karşısında pek varlık gösterememişti. Yine de Fransız pilot, sezon sonuna doğru temposunu yükseltmeyi başardı.

Diğer tarafta F1'den oldukça yüksek bir seviyede ayrılan Fernando Alonso, iki yıl aradan sonra Alpine adını alan Renault ile spora dönecek.

İkilinin mücadelesi hakkında pek çok soru işareti bulunuyor ve Rus pilot Sergey Sirotkin, iki sürücü arasında yakın bir mücadele bekliyor.

Rus Championat'a konuşan Sirotkin, “Esteban bu yıl hem takımı hem de aracı daha iyi anlamış olacak. Onun tamamen Alonso'nun gölgesinde kalmasını beklemiyorum."

"Bana göre Fernando'nun hemen Daniel'in bıraktığı seviyeye gelmesi kolay olmayacak."

"Fernando'nun takımdan pek çok beklentisi olacak. Ama aynı zamanda takımın da sezona mümkün olduğunca rekabetçi başlama konusunda kendisiyle ilgili yüksek beklentileri olacak."

"En azından başlangıçta Alonso ile Ocon arasındaki mücadelenin çok yakın olacağını düşünüyorum."

“Podyuma çıkmak Esteban'a oldukça yardımcı oldu ve Abu Dhabi'de omuzlarından büyük bir yük kalkış gibi görünüyordu. Bana göre bu, çok önemli bir şey."

"Gergin veya sinirli olduğunuz zaman genelde kaybedersiniz." dedi.

Sirotkin henüz 2021'de Alpine'nin yedek pilotu olup olmayacağını bilmiyor.

“2021'de ne yapmak istediğimi hemen hemen biliyorum ama ilgimi neyin çektiğini görmek istiyorum."

“Eğer F1 seçeneği, kendi ilgi alanlarım ve hedeflerimle uyuşuyorsa, o zaman tabii ki padokta kalmak isterim. Ancak araç kullanmadan bu kadar çok vakit geçirmek kolay değil."