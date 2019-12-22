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Formula 1 / Son dakika

Sirotkin: “Kvyat, 2020'de Gasly'i yenmeli”

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Sirotkin: “Kvyat, 2020'de Gasly'i yenmeli”
22 Ara 2019 06:35

Sergey Sirotkin, Daniil Kvyat'ın Red Bull’un F1 programındaki yerini korumak için 2020’de Toro Rosso’da yarışacağı takım arkadaşı Pierre Gasly’i yenmesi gerektiğini söyledi.

Bu yıl Toro Rosso ile Formula 1’de yarışan Daniil Kvyat hem Alex Albon hem de Pierre Gasly’e karşı üstünlük kurmakta zorlandı.

Almanya’da Toro Rosso ile podyuma çıkan Kvyat, 2019’un Formula ‪1’de‬ en iyi sezonu olduğunu da söylemişti.

Ancak Sirotkin durumun tam olarak böyle olduğunu düşünmüyor.

Rus haber ajansı Izvestia'ya konuşan eski Williams sürücüsü, “Bir yandan artık daha güvenli, daha duyarlı ve daha olgun bir pilot."

“Ancak diğer yandan, takım arkadaşlarına karşı belirgin bir avantajı yoktu. Sezonun ilk yarısında çaylak Alex Albon'a ve ikinci yarısında ise Pierre Gasly’e yenildiği söylenebilir.”

“Evet, yarışlarda daha istikrarlı hale geldi, ama şimdi onun için en önemli şey Gasly lehine olan eğilimi tersine çevirmek.”

“Hepimiz Red Bull'un almış olduğu kararları ne kadar hızlı değiştirebileceğini biliyoruz, bu yüzden hızlı bir şekilde yerine geçebilecek birini bulabilirler.”

“Ama Gasly ile eşit şartlarda savaşabileceğini ve onu yenebileceğini düşünüyorum. Sadece bunu göstermeli.” dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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