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Formula 1 / Son dakika

Sirotkin: "F1'e dönüşüm mümkün görünmüyor"

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Sirotkin: "F1'e dönüşüm mümkün görünmüyor"
Ekleyen:
, Editör
8 Oca 2020 08:45

Sergey Sirotkin, Formula 1'e dönmesinin pek de mümkün olmadığını kabul ediyor.

Sergey Sirotkin, 2018 yılında Williams'ın yarış pilotu olmuştu ancak kötü geçen yılın ardından takımdan ayrıldı.

Temelde Rus pilotun takımdan ayrılmasının sebebi sponsoru SMP Racing'in Williams'a daha fazla para ödememe kararı almasıydı.

SMP Racing, Sergey Sirotkin'in Williams'ta yarışabilmesi için İngiliz takıma yaklaşık 15 milyon dolarlık bir ödeme yapmıştı.

Sonuç olarak Sirotkin, 2019'da Renault ve McLaren'ın yedek pilotu olurken, herhangi bir seride tam zamanlı yarışmadı.

Rus pilot, gelecekte F1'e dönüşünün pek de olası görünmediğini söyledi.

Rus pilot, "2019 yılı bana işimi sevmeyi öğretti. Yarışma fırsatınızın olmadığı yıllarda, bunun sizin kararınız olduğunu gerçekten anlayabiliyorsunuz."

"Koşullar göz önüne alındığında, geçen yıl bazen bu duyguyu kaybetmeye başlamıştım. Bu yüzden her şeyden uzaklaşmam ve yeni düşüncelerle birlikte geri dönmem gerekiyordu."

"Elbette dönmek isterim. Ama artık Formula 1'den bahsetmiyorum. Bunun çok zor olduğunu anlıyorum. Bunu hayal ediyorum ve hâlâ gösterebileceğim şeyler olduğuna inanıyorum. Ama gerçekçi olursak, bunun pek de olası olmadığını kabul etmem gerekiyor."

"Kesinlikle yarışlara dönmek istiyorum. Ama bunun yeni bir başlangıç olmasını istiyorum ve sonrasında kariyerimi başka şekilde devam ettirmenin mümkün olmasını umuyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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