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Formula 1 / Son dakika

Sirotkin: "F1'e dönüşüm gerçekçi görünmüyor"

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Sirotkin: "F1'e dönüşüm gerçekçi görünmüyor"
Ekleyen:
, Editör

Eski Williams F1 pilotu Sergey Sirotkin, gelecekte spora dönüşünün pek de mümkün görünmediğini söyledi.

Sergey Sirotkin, 2018 yılında Williams'ın yarış pilotu olmuştu ancak puansız geçen yılın ardından takımdan ayrılmıştı.

Sirotkin daha sonra Renault'nun yedek pilotluğunu yaptı ancak hiçbir seride tam sezon mücadele etmedi.

Şu anda yedek pilotluk için ideal bir aday olsa da, yarış koltuğuna dönmesi pek de mümkün görünmüyor.

Rus pilot da Sportbox'a yaptığı açıklamada bunu doğruladı.

Henüz 25 yaşında olan Sirotkin, "Koronavirüs döneminde yedek pilotluk görevi, lojistik açıdan daha zor olması dışında öncekinden farklı değil, aynı zamanda direksiyona geçme umudu normal şartlara göre biraz daha yüksek."

#72 SMP Racing Ferrari 488 GT3: Toni Vilander, Antonio Fuoco, Sergey Sirotkin

#72 SMP Racing Ferrari 488 GT3: Toni Vilander, Antonio Fuoco, Sergey Sirotkin

Fotoğraf: SRO

Sergey Sirotkin, ART Grand Prix

Sergey Sirotkin, ART Grand Prix

Fotoğraf: GP2 Series Media Service

"Şimdi GT yarışlarında Ferrari ile çalışıyorum ve tüm Ferrari projelerine daha fazla dahil olmak istiyoruz."

“Kariyerimde şu anda benim için buna odaklanmak muhtemelen en doğru karar olur."

"Uzun vadede kaliteli ilişkiler kurmak, Formula 1'deki çocukluk hayallerimin peşinden koşmaktan daha iyidir."

"Çünkü ne yazık ki şu anda bunu başarmam pek de gerçek değil." dedi.

 

 

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Editör Kemal Şengül

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