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Formula 1 / Son dakika

Sirotkin, 2020'de de Renault'nun yedek pilotu olacak

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Sirotkin, 2020'de de Renault'nun yedek pilotu olacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Haz 2020 10:54

Renault, Sergey Sirotkin'in 2020 sezonunda takımın yedek pilotu olmaya devam edeceğini açıkladı.

24 yaşındaki Sirotkin, 2017 ve 2019 sezonlarında Renault'nun yedek pilotluğunu yaparken, bazı antrenman seanslarında piste çıkmıştı.

Rus sürücü, 2018 yılında Williams ile tek sezonluğuna Formula 1'de yarışmıştı.

Renault, Sirotkin'in 2020 sezonunda takımın bir parçası olmaya devam edeceğini ve bu hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinden başlamak üzere tüm yarışlarda takımdaki yerini alacağını açıkladı.

Sirotkin, "Renault'ya yedek sürücü olarak geri dönmek harika. 2019 sezonunda onlarla birlikte olduğum için takımı çok iyi biliyorum."

"Özellikle de dünyadaki mevcut durum göz önüne alındığında, belli bir fırsatın ortaya çıkması halinde, takımın hızlıca sürücü değişikli yapabilmesi için hazır olmanın önemini gayet iyi anlıyorum."

"Formdayım ve odaklandım. Tekrar Formula 1 aracıyla yarışmaya hazırım. Yakında Renault'daki arkadaşlarımı görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Renault F1 şefi Cyril Abiteboul, "Sergey'i bu yıl tekrar takıma davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

"İçinde bulunduğumuz mevcut koşullar göz önüne alındığında, meydana gelebilecek herhangi bir durum için planlarımız olmalı."

"Sergey'i çok iyi tanıyoruz ve aynı şekilde o da takımı tanıyor. Bu hafta sonu Avusturya'da Sergey ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Sirotkin son olarak 2018-19 WEC sezonunda SMP  Racing'le mücadele etmişti.

Ayrıca Mart ayında ART Grand Prix ile Bahreyn'de sezon öncesi F2 testlerine katıldı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergey Sirotkin
Takımlar Renault F1 Team
Editör Luke Smith

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