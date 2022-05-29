Sıralamalarda takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP

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Formula 1'de pilotların ilk rakibi takım arkadaşlarıdır ve pilotlar saf hız olarak kendilerini genelde takım arkadaşlarının sıralama performansına göre kıyaslarlar.

Hazırlamış olduğumuz bu listede pilotların sıralamalarda aldıkları sonuçlar dikkate alındı. Yani cezalar ya da Sprint yarışı gibi durumlar dikkate alınmadı.

Mercedes

Lewis Hamilton 3-4 George Russell 5 Bahreyn 9 (+0,978 Q3) 16 (+0,663 Q1) Suudi Arabistan 6 5 Avustralya 6 (+0,108 Q3) 13 (+0,381 Q2) Emilia-Romagna 11 6 Miami 12 (+0,376 Q2) 6 (+0,119 Q3) İspanya 4 8 (+0,448 Q3, kırmızı bayrak) Monaco 6

Red Bull

Max Verstappen 5-2 Sergio Pérez 2 Bahreyn 4

(+0,240 Q3) 4 (+0,261 Q3) Suudi Arabistan 1 2 Avustralya 3 (+0,086 Q3) 1 Emilia-Romagna 7 (+1,809 Q3) 3 Miami 4 (+0,045 Q3) 2 İspanya 5 (+0,347 Q3) 4 (+0,037 Q3, kırmızı bayrak) Monaco 3

Ferrari

Carlos Sainz 0-7 Charles Leclerc 3

(+0,129 Q3) Bahreyn 1



3 (+0,177 Q3) Suudi Arabistan 2 9 (+1,540 Q3) Avustralya 1 10 (Q3 derecesi yok, kaza) Emilia-Romagna 2 2 (+0,190 Q3) Miami 1 3 (+0,416 Q3) İspanya 1 2 (+0,225 Q3) Monaco 1 McLaren Lando Norris 6-1 Daniel Ricciardo 13 Bahreyn 18 (+0,706 Q1) 11 Suudi Arabistan 12 (+0,122 Q2) 4 Avustralya 7 (+0,329 Q3) 3 Emilia-Romagna 6 (+0,611 Q3) 8 Miami 14 (+0,676 Q2) 11 (+0,186 Q2) İspanya 9 5 Monaco 14 (+0,698 Q2) Alpine Fernando Alonso 4-3 Esteban Ocon 8 Bahreyn 11 (+0,161 Q2) 7 (+0,079 Q3) Suudi Arabistan 5 10

(Q3 derecesi yok, kaza) Avustralya 8 5 Emilia-Romagna 19 (+2,140 Q1) 11 Miami - () 17 (+0,163 Q1) İspanya 12 7 Monaco 10 (+0,800 Q3, kırmızı bayrak)

AlphaTauri

Pierre Gasly 4-3 Yuki Tsunoda 10 Bahreyn 16

(+0,654 Q2) 9 Suudi Arabistan 20 (Q1 derecesi yok) 11 Avustralya 13

(+0,262 Q2) 17 (+0,258 Q1) Emilia-Romagna 16 7 Miami 9 (+0,242 Q3) 14 (+0,222 Q2) İspanya 13 17 (+0,550 Q1, kırmızı bayrak) Monaco 11

Aston Martin

Nico Hülkenberg 1-1 Lance Stroll 17 Bahreyn 19

(+0,255 Q1) 18 (+0,284 Q1) Suudi Arabistan 15 Sebastian Vettel 4-1 Lance Stroll 18 Avustralya 20 (Q1 derecesi yok) 9 Emilia-Romagna 15 (+8,162 Q2, kırmızı bayrak) 13 (+0,218 Q2) Miami 10 16 İspanya 18 (+0,464 Q1) 9 Monaco 18 (+0,365 Q1)

Williams

Nicholas Latifi 1-6 Alex Albon 20 (+0,908 Q1) Bahreyn 14



19 (+1,325 Q1, kaza) Suudi Arabistan 17 19 (+1,237 Q1, kaza) Avustralya 16 18 Emilia-Romagna - (Q1 derecesi yok) 19 (+0,059 Q1) Miami 18 20 (+0,270 Q1) İspanya 19 19 (+0,792 Q1) Monaco 16

Alfa Romeo

Valtteri Bottas 7-0 Zhou Guanyu 6 Bahreyn 15

(+1,826 Q2) 8 Suudi Arabistan 13 (+0,415 Q2) 12 Avustralya 14

(+0,659 Q2) 8 Emilia-Romagna 14 (+1,242 Q2, kırmızı bayrak) 5 Miami 17 (+0,175 Q1) 7 İspanya 15 (+1,041 Q2) 12 Monaco 20 (+2,065 Q1, kırmızı bayrak)

Haas

Mick Schumacher 2-5 Kevin Magnussen 12 (+0,537 Q2) Bahreyn 7 14 (+0,374 Q2, kaza) Suudi Arabistan 10 15 Avustralya 17 (+0,150 Q1) 12 (+1,014 Q2) Emilia-Romagna 4 15 Miami 16 (+0,330 Q1) 10 (+0,686 Q3) İspanya 8 15 (+0,160 Q2) Monaco 13