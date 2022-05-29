Sıralamalarda takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP
2022'nin ilk 7 yarışının ardından Formula 1 takım arkadaşları arasındaki sıralama mücadelesini sizler için değerlendirdik.
Formula 1'de pilotların ilk rakibi takım arkadaşlarıdır ve pilotlar saf hız olarak kendilerini genelde takım arkadaşlarının sıralama performansına göre kıyaslarlar.
Hazırlamış olduğumuz bu listede pilotların sıralamalarda aldıkları sonuçlar dikkate alındı. Yani cezalar ya da Sprint yarışı gibi durumlar dikkate alınmadı.
Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
3-4
|
George Russell
|5
|Bahreyn
|
9
(+0,978 Q3)
|
16
(+0,663 Q1)
|Suudi Arabistan
|
6
|
5
|Avustralya
|
6
(+0,108 Q3)
|
13
(+0,381 Q2)
|Emilia-Romagna
|
11
|
6
|Miami
|
12
(+0,376 Q2)
|
6
(+0,119 Q3)
|İspanya
|
4
|
8
(+0,448 Q3, kırmızı bayrak)
|Monaco
|
6
Red Bull
|
Max Verstappen
|
5-2
|
Sergio Pérez
|2
|Bahreyn
|4
(+0,240 Q3)
|
4
(+0,261 Q3)
|Suudi Arabistan
|1
|
2
|Avustralya
|
3
(+0,086 Q3)
|
1
|Emilia-Romagna
|
7
(+1,809 Q3)
|
3
|Miami
|
4
(+0,045 Q3)
|
2
|İspanya
|
5
(+0,347 Q3)
|
4
(+0,037 Q3, kırmızı bayrak)
|Monaco
|
3
Ferrari
|
Carlos Sainz
|
0-7
|
Charles Leclerc
|3
(+0,129 Q3)
|Bahreyn
|1
|
3
(+0,177 Q3)
|Suudi Arabistan
|
2
|
9
(+1,540 Q3)
|Avustralya
|
1
|
10
(Q3 derecesi yok, kaza)
|Emilia-Romagna
|
2
|
2
(+0,190 Q3)
|Miami
|
1
|
3
(+0,416 Q3)
|İspanya
|
1
|
2
(+0,225 Q3)
|Monaco
|
1
McLaren
|
Lando Norris
|
6-1
|
Daniel Ricciardo
|13
|Bahreyn
|
18
(+0,706 Q1)
|11
|Suudi Arabistan
|
12
(+0,122 Q2)
|4
|Avustralya
|
7
(+0,329 Q3)
|3
|Emilia-Romagna
|
6
(+0,611 Q3)
|8
|Miami
|
14
(+0,676 Q2)
|
11
(+0,186 Q2)
|İspanya
|
9
|
5
|Monaco
|
14
(+0,698 Q2)
Alpine
|
Fernando Alonso
|
4-3
|
Esteban Ocon
|
8
|Bahreyn
|
11
(+0,161 Q2)
|
7
(+0,079 Q3)
|Suudi Arabistan
|
5
|
10
|Avustralya
|
8
|
5
|Emilia-Romagna
|
19
(+2,140 Q1)
|
11
|Miami
|
-
()
|
17
(+0,163 Q1)
|İspanya
|
12
|
7
|Monaco
|
10
(+0,800 Q3, kırmızı bayrak)
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
4-3
|
Yuki Tsunoda
|10
|Bahreyn
|16
(+0,654 Q2)
|9
|Suudi Arabistan
|
20
(Q1 derecesi yok)
|11
|Avustralya
|
13
|
17
(+0,258 Q1)
|Emilia-Romagna
|
16
|
7
|Miami
|
9
(+0,242 Q3)
|
14
(+0,222 Q2)
|İspanya
|
13
|
17
(+0,550 Q1, kırmızı bayrak)
|Monaco
|
11
Aston Martin
|
Nico Hülkenberg
|
1-1
|
Lance Stroll
|17
|Bahreyn
|19
(+0,255 Q1)
|
18
(+0,284 Q1)
|Suudi Arabistan
|
15
|
Sebastian Vettel
|
4-1
|
Lance Stroll
|18
|Avustralya
|
20
(Q1 derecesi yok)
|9
|Emilia-Romagna
|
15
(+8,162 Q2, kırmızı bayrak)
|
13
(+0,218 Q2)
|Miami
|
10
|
16
|İspanya
|
18
(+0,464 Q1)
|
9
|Monaco
|
18
(+0,365 Q1)
Williams
|
Nicholas Latifi
|
1-6
|
Alex Albon
|
20
(+0,908 Q1)
|Bahreyn
|14
|
19
(+1,325 Q1, kaza)
|Suudi Arabistan
|
17
|
19
(+1,237 Q1, kaza)
|Avustralya
|
16
|
18
|Emilia-Romagna
|
-
(Q1 derecesi yok)
|
19
(+0,059 Q1)
|Miami
|
18
|
20
(+0,270 Q1)
|İspanya
|
19
|
19
(+0,792 Q1)
|Monaco
|
16
Alfa Romeo
|
Valtteri Bottas
|
7-0
|
Zhou Guanyu
|6
|Bahreyn
|15
(+1,826 Q2)
|8
|Suudi Arabistan
|
13
(+0,415 Q2)
|12
|Avustralya
|
14
|8
|Emilia-Romagna
|
14
(+1,242 Q2, kırmızı bayrak)
|5
|Miami
|
17
(+0,175 Q1)
|7
|İspanya
|
15
(+1,041 Q2)
|12
|Monaco
|
20
(+2,065 Q1, kırmızı bayrak)
Haas
|
Mick Schumacher
|
2-5
|
Kevin Magnussen
|
12
(+0,537 Q2)
|Bahreyn
|
7
|
14
(+0,374 Q2, kaza)
|Suudi Arabistan
|
10
|
15
|Avustralya
|
17
(+0,150 Q1)
|
12
(+1,014 Q2)
|Emilia-Romagna
|
4
|
15
|Miami
|
16
(+0,330 Q1)
|
10
(+0,686 Q3)
|İspanya
|
8
|
15
(+0,160 Q2)
|Monaco
|
13