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Formula 1 / Monako GP İstatistikler

Sıralamalarda takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP

2022'nin ilk 7 yarışının ardından Formula 1 takım arkadaşları arasındaki sıralama mücadelesini sizler için değerlendirdik.

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Sıralamalarda takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP
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Formula 1'de pilotların ilk rakibi takım arkadaşlarıdır ve pilotlar saf hız olarak kendilerini genelde takım arkadaşlarının sıralama performansına göre kıyaslarlar.

Hazırlamış olduğumuz bu listede pilotların sıralamalarda aldıkları sonuçlar dikkate alındı. Yani cezalar ya da Sprint yarışı gibi durumlar dikkate alınmadı.

Mercedes

Lewis Hamilton

3-4

United Kingdom George Russell
5 Bahrain Bahreyn

9

(+0,978 Q3)

16

(+0,663 Q1)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

6

5

 Australia Avustralya

6

(+0,108 Q3)

13

(+0,381 Q2)

 Italy Emilia-Romagna

11

6

 United States Miami

12

(+0,376 Q2)

6

(+0,119 Q3)

 İspanya

4

8

(+0,448 Q3, kırmızı bayrak)

 Monaco

6

 

Red Bull

Max Verstappen

5-2

Sergio Pérez
2 Bahrain Bahreyn 4
(+0,240 Q3)

4

(+0,261 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan 1

2

 Australia Avustralya

3

(+0,086 Q3)

1

 Italy Emilia-Romagna

7

(+1,809 Q3)

3

 United States Miami

4

(+0,045 Q3)

2

 İspanya

5

(+0,347 Q3)

4

(+0,037 Q3, kırmızı bayrak)

 Monaco

3

 

Ferrari

Carlos Sainz

0-7

Charles Leclerc
3
(+0,129 Q3)		 Bahrain Bahreyn 1

3

(+0,177 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

2

9

(+1,540 Q3)

 Australia Avustralya

1

10

(Q3 derecesi yok, kaza)

 Italy Emilia-Romagna

2

2

(+0,190 Q3)

 United States Miami

1

3

(+0,416 Q3)

 İspanya

1

2

(+0,225 Q3)

 Monaco

1

 

McLaren

Lando Norris

6-1

Daniel Ricciardo
13 Bahrain Bahreyn

18

(+0,706 Q1)
11 Saudi Arabia Suudi Arabistan

12

(+0,122 Q2)
4 Australia Avustralya

7

(+0,329 Q3)
3 Italy Emilia-Romagna

6

(+0,611 Q3)
8 United States Miami

14

(+0,676 Q2)

11

(+0,186 Q2)

 İspanya

9

5

 Monaco

14

(+0,698 Q2)

 

Alpine

Fernando Alonso

4-3

Esteban Ocon

8

 Bahrain Bahreyn

11

(+0,161 Q2)

7

(+0,079 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

5

 

10
(Q3 derecesi yok, kaza)

 Australia Avustralya

8

5

 Italy Emilia-Romagna

19

(+2,140 Q1)

11

 United States Miami

-

()

17

(+0,163 Q1)

 İspanya

12

7

 Monaco

10

(+0,800 Q3, kırmızı bayrak)

 

AlphaTauri

Pierre Gasly

4-3

Japan Yuki Tsunoda
10 Bahrain Bahreyn 16
(+0,654 Q2)
9 Saudi Arabia Suudi Arabistan

20

(Q1 derecesi yok)
11 Australia Avustralya

13
(+0,262 Q2)

17

(+0,258 Q1)

 Italy Emilia-Romagna

16

7

 United States Miami

9

(+0,242 Q3)

14

(+0,222 Q2)

 İspanya

13

17

(+0,550 Q1, kırmızı bayrak)

 Monaco

11

 

Aston Martin

Nico Hülkenberg

1-1

Lance Stroll
17 Bahrain Bahreyn 19
(+0,255 Q1)

18

(+0,284 Q1)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

15

Sebastian Vettel

4-1

Lance Stroll
18 Australia Avustralya

20

(Q1 derecesi yok)
9 Italy Emilia-Romagna

15

(+8,162 Q2, kırmızı bayrak)

13

(+0,218 Q2)

 United States Miami

10

16

 İspanya

18

(+0,464 Q1)

9

 Monaco

18

(+0,365 Q1)

Williams

Nicholas Latifi

1-6

Thailand Alex Albon

20

(+0,908 Q1)

 Bahrain Bahreyn 14

19

(+1,325 Q1, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

17

19

(+1,237 Q1, kaza)

 Australia Avustralya

16

18

 Italy Emilia-Romagna

-

(Q1 derecesi yok)

19

(+0,059 Q1)

 United States Miami

18

20

(+0,270 Q1)

 İspanya

19

19

(+0,792 Q1)

 Monaco

16

 

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

7-0

China Zhou Guanyu
6 Bahrain Bahreyn 15
(+1,826 Q2)
8 Saudi Arabia Suudi Arabistan

13

(+0,415 Q2)
12 Australia Avustralya

14
(+0,659 Q2)
8 Italy Emilia-Romagna

14

(+1,242 Q2, kırmızı bayrak)
5 United States Miami

17

(+0,175 Q1)
7 İspanya

15

(+1,041 Q2)
12 Monaco

20

(+2,065 Q1, kırmızı bayrak)

 

Haas

Mick Schumacher

2-5

Denmark Kevin Magnussen

12

(+0,537 Q2)

 Bahrain Bahreyn

7

14

(+0,374 Q2, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

10

15

 Australia Avustralya

17

(+0,150 Q1)

12

(+1,014 Q2)

 Italy Emilia-Romagna

4

15

 United States Miami

16

(+0,330 Q1)

10

(+0,686 Q3)

 İspanya

8

15

(+0,160 Q2)

 Monaco

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