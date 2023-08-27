Sıralama turlarının ardından Haas'ta "hayal kırıklığı" hakim
Sıralama turlarında geride kalan Haas'ta genel olarak hayal kırıklığı yaşanıyor.
Haas pilotları Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen, hafta sonuna başlarken pozitif görünüyorlardı ancak neredeyse tüm seanslarda hata yaptılar.
Sıralama turlarında Hulkenberg ikinci bölüme kalsa da, son antrenamn seansında kaza yapan Magnussen ilk bölümde havlu attı.
Haas takım patronu Gunther Steiner, sıralama turlarının ardından verdiği demeçte hayal kırıklığını gizlemedi.
"Çeşitli nedenlerden dolayı bizim için hayal kırıklığı yaratan bir gün oldu."
"Hazırlanmak için yeterli zamanımız yoktu ve ihtiyacımız olduğunda yeterli hıza sahip değildik."
"Böyle bir günün ardından daha iyisini yapabileceğimiz dışında söyleyebileceğimiz pek bir şey yok."
"Yarınki yarışa daha iyi hazırlanmak için neler yapabileceğimize bakacağız."
Kaza sonrası eski kanada dönmek zorunda kalan Magnussen ise daha fazlasını yapabilecek hızda olmadığını belirtti.
"Üçüncü antrenman seansında araca zarar verip, sıralama turlarından önce ıslak zeminde tur atamayarak kendimi zor duruma soktum."
"Sıralama turlarında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama Q2'ye girecek kadar hızlı değildim."
"Üçüncü antrenman seansında yeni ön kanada hasar verdik, bu yüzden ne yazık ki hafta sonunun geri kalanında kullanamayacağız. Bu da bize yardımcı olmadı."
"Fakat yarışta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."
Kevin Magnussen, Haas VF-23
Fotoğraf: Erik Junius
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