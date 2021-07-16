Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”

Mercedes, Silverstone'daki sıralama turlarında Bottas'ı Hamilton'dan önce piste yolladı ve böylece, yedi kez dünya şampiyonu, takım arkadaşının yarattığı hava koridoru etkisinden faydalanabildi.

Bottas kendi turunu geliştiremese de, üçüncü sırayı son turunda hata yapan Hamilton'ın 0.2 saniye arkasında garantiledi.

Silverstone'daki sıralama turlarından sonra konuşan Fin pilot, kendi turlarında hava koridoru etkisi kullanmamasına rağmen, çıkardığı süreden memnun olduğunu belirtti.

Bottas, şu ifadeleri kullandı: ''Biz bir takımız ve en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz. Taraftarların da bundan keyif aldığını görebiliyordunuz. Her şey iyi.''

''Bence, Red Bull'un antrenman seansında ne kadar hızlı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, iyi bir sıralama seansı geçirdik ve takım olarak pole pozisyonunu almayı başardık.''

''Bugünkü sıralama turlarıydı ancak yarın sıralama yarışı var ve orada sabırsızlıkla beklediğim fırsatlar var.''

Bottas, Cumartesi günü yapılacak Sprint Sıralama Yarışı'nda pole pozisyonunu garantileyebilir.

Fin pilot, Mercedes'in güncellemeler sayesinde iyi bir yarış temposuna sahip olacaklarını düşündüğünü de ekledi.

''Bu oldukça ilginç olacak ve yarın nasıl gideceğini göreceğiz. Umarım iyi bir yarış tempomuz da olacak ancak en azından savaşmaya hazır olacağız.''

Bottas'ın Silverstone'da daha önce kazanmış olduğu iki pole pozisyonu var.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images