Sıralama turlarında denenen format 2024 sezonunda kalıcı hale gelebilir

Formula 1 yönetiminin yeni kural getirirken öncelediği en önemli husus şüphesiz güvenlik gerekçeleri olmakta. Ancak diğer yandan eğlencenin artmasının ve sürdürülebilirliğin de önemli hususlar olduğu biliniyor.

2023 sezonunda eğlenceyi arttırma ve sürdürülebilirliği arttırma amaçlı sıralama seanslarında farklı bir format denenmişti. Macaristan ve İtalya Grand Prix’lerinde denenen formata göre, pilotlara sıralama seansının birinci turunda sert, ikinci turunda orta ve üçüncü turunda yumuşak lastik kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Bu format denemesi başarılı sonuç vermiş gözüküyor ve Formula 1 yönetimi bu formatın kalıcı hale getirilmesini istiyor. Formatın kalıcı hale getirilmesinin istenmesinin en büyük motivasyonu ise sürdürülebilirlik konusu.

Normal sıralama formatı uygulandığında takımlara her yarış haftası için Pirelli tarafından araç başına 13 set kuru zemin lastiği veriliyor. Bu sene denenen alternatif sıralama formatında ise takımlara araç başına 11 set lastik teslim ediliyor. Bu alternatif formatın gelecek sezon uygulanacağı kesinleşirse 24 yarışlık bir takvimde takımlara dağıtılan lastiklerin sayısının 3840 azalacağı anlamına geliyor. Maliyeti kısmak isteyen Pirelli’yi oldukça memnun edecek bu formatın çevre açısından da daha iyi olacağı söyleniyor.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Alternatif sıralama seansı formatının sıralama seansını asıl amacından uzaklaştırdığı da bir gerçek. Pilotların tek turda boş depo ile araçlarını ne kadar limitte sürebileceklerini görebilmeyi amaçladığımız sıralama turlarında başka bir formatın denenmesi şüphesiz farklı şekillerde değerlendirilebilir.

Öte yandan, pilotların ve takımların araçlarını zorunlu kılınan lastik hamuruna göre hazırlaması da zorunlu olacak. Bazı takımların belli lastik hamurlarında daha yüksek performans gösterdiği bilinen bir gerçek. Örneğin Macaristan Grand Prix’si sıralama turlarında George Russell, sıralamaların henüz birinci seansında sert lastiklerle oldukça zorlanmış ve elenmişti.

Pilotlar ise 2024 için bu formatın kalıcı hale getirilmesi konusunda pek hevesli gözükmüyor. Macaristan ve Monza’daki yarışlarda da bir çok pilotun denenen formatı sertçe eleştirdiği görülmüştü.

Macaristan Grand Prix’si haftasında alternatif format üzerine düşüncelerini açıklayan üç kez şampiyon Max Verstappen, şunları söylemişti: “Bu format koca bir saçmalık.”

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing

“Bu format hakkında sadece saçmalık olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim. Tamamen işe yaramaz bir format. Antrenmanlar sırasında farklı lastiklerle yeterince tur atamıyorsunuz. Antrenman seanslarında mühendisime 15 dakika daha beklememizi, çünkü sadece bir set lastiğimin kaldığını söylemiştim.”

“İzleyenler işlerin arka planına hakim değiller. Biz pilotlar olarak lastikleri sıralama turları ve yarış için saklamak isteriz çünkü tek önemli şey budur.”

“Elbette antrenman seanslarında her lastiği kullanırsanız yarış için lastiğiniz kalmaz. Zaten her takım bu yüzden lastikler konusunda dikkatli kullanım sergiliyorlar. Ancak bu işleri daha da zorlaştırmak istedikleri açık. Gerçekten bu çok saçma bir durum ancak katlanmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor.”

Henüz bu alternatif formatın gelecek sezon için tüm yarışlarda uygulanıp uygulanmayacağı kesin değil. Gelecek sezona dair nihai kararın Abu Dabi Grand Prix’si haftasında yapılacak komisyon toplantısında verilmesi bekleniyor.