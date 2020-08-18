"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"

Perşembe günü yayınlanan açıklamada, FIA'nın Belçika GP'den itibaren motorlarda farklı modların kullanılmasına izin vermeyeceği duyuruldu. Konuyla alakalı teknik direktifin Belçika GP öncesinde takımlara gönderilmesi bekleniyor.

Bu düzenlemeden en çok Mercedes motorlu takımların yani Williams, Racing Point ve Mercedes takımının olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Ferrari, 2020 sezonu boyunca düzlük hızı konusunda sıkıntı yaşadı. FIA'nın geçen senenin sonuna doğru yayınladığı teknik direktiflerin ardından güç kaybeden Ferrari, hâlâ durumu düzeltebilmiş değil.

Leclerc, Ferrari'nin sıralamalar ve yarış için çok farklı modlar kullanmıyor olması nedeniyle bu değişikliğin kendilerinin lehine olabileceğini söyledi.

Leclerc, "Dürüst olmam gerekirse, bizi çok fazla etkilemesini beklemiyorum. Bu açıdan bizim için sadece olumlu olabilir. Ne kadar fayda getireceğini görmemiz lazım. Sıralamalarla yarış arasında farklı bir şey yapmadığımızı söyleyebilirim. Bu açıdan bizim için bir şey değişmeyecek." dedi.

Leclerc, bu değişikliklerin bir sebebinin olduğunu, bu yüzden yapılan değişikliği desteklediğini ifade etti.

Leclerc'in görüşlerini destekleyen takım arkadaşı Sebastian Vettel ise, "Bekleyip görelim, bakalım neler olacak. Bu motorundan ne aldığınıza bağlı. Belli mesafede daha fazla güç üretebilen bir motor geliştirdiyseniz, bu muhtemelen en iyi haber olmayabilir."

"Ancak şu anda olduğumuz konuma bakarsanız, Charles'ın dediği gibi bizi pek etkilemeyecek." dedi.

Mercedes'ten Lewis Hamilton, yapılacak bu değişikliğin asıl olarak kendilerini durdurma amaçlı olduğunu söylerken, Racing Point'ten Lance Stroll da bu değişikliğin kötü olduğunu söyledi.

Stroll, "Formula 1'de aracın ve motorun maksimum kapasitesini kullanmak önemlidir. Tüm motor üreticilerinin ve takımların araç gelişiminde sınırları zorlamalarını istiyoruz. Bunu pek güzel olacağını sanmıyorum." dedi.

Son 4 sıralamada bu güç sayesinde Q2'ye geçtiğini belirten Williams pilotu George Russell da düzenlemeden mutlu değil.

Stroll, "Bunu kaybettiğimiz için hayal kırıklığı yaşayacağım. Her motor üreticisinin sıralamalarda ekstra gücü var. Araç içerisindeyken sıralamalarda en hafif yakıt yüküyle, en hızlı motor moduna sahip oluyorsunuz. O anlarda en hızlı turunuzu atmaya odaklanmış oluyorsunuz."

"O anlarda her şeyi biraz daha fazla hissediyorsunuz ve bu sayede araçtan daha fazlasını alabiliyorsunuz. O anlar, hafta sonunun heyecanlı anlarından birisi oluyor. O tek turda bunu yapıyorsunuz ve ardından yarış için motoru kısıyorsunuz."

"Bunu kaybettiğimizde hayal kırıklığı yaşayacağım." dedi.