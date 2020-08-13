Sıralama için motor modları, İspanya GP sonrası yasaklanacak!

Bu değişiklik daha çok, sıralamalarda diğerlerinden daha fazla güç elde eden Mercedes motorlu takımları etkileyecek gibi. Böylece Racing Point ve Concorde Anlaşması konusunda son dönemde sıkıntılar yaşayan Mercedes ile diğerleri arasındaki gerilim daha da artacak gibi görünüyor.

FIA'dan Peter Bayer, takımlara göndermiş olduğu teknik konuları içeren mektupta sıralama modlarına dikkat çekti ve sıralamalarla yarış arasında motor modları arasında değişiklik yapılamayacağını bildirdi.

Mektupta açık bir şekilde FIA'nın hem sıralamalarda hem de yarışta aynı motor modlarının kullanılmasını istediği belirtildi.

Bu mektubun doğrudan kural koyuculuk özelliği bulunmuyor ancak önümüzdeki günlerde bu kuralın Belçika GP'den itibaren hayata geçmesi için teknik direktif yayınlanacağı belirtildi.

Mektupta FIA, Formula 1 kurallarının ikisine gönderme yapıldı. Bu maddelerden ilki, teknik kuralların 2.7 maddesi. O maddede, "FIA teknik delegesini ve hakemleri, hafta sonu boyunca aracının her zaman kurallara uygun olduğu konusunda memnun etmek her bir takımın sorumluluğundadır."

"Araç tasarımı, tüm bileşenleri, güvenlik özellikleri dahil tüm sistemleri materyal ya da donanımın fiziksel incelenmesinde kurallara uygun olmalıdır. Hiçbir mekanik tasarımın kurallara uygun olduğunun kanıtlaması için yazılım incelemesine bağlı olunmaz."

"Yapısı gereği, elektronik sistemlerin kurallara uyumu donanım, yazılım ve veriler aracılığıyla belirlenebilir." sözlerine yer veriliyor.

Gönderilen mektupta, kullanılan motor modlarının çok sayıda olmasının ve karmaşıklığının, FIA'nın güç ünitelerinin belli anlarda kurallara uygun olup olmadığını görüntülemesini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Bir diğer referans gösterilen kural maddesi, sportif kuralların 27.1 maddesi oldu. Bu maddede pilotların aracı "yalnız ve yardımsız" kullanılması gerektiği belirtiliyor.

Bu kapsamda pilotların içten yanmalı motor modlarında yaptıkları değişikliklerin, "yalnız ve yardım" ilkesine aykırı olabileceği belirtildi.

Yukarıdaki belirtilen endişeleri ortadan kaldırmak için, gelecekte sıralamalarla yarışta motorların tek bir modda çalışması gerektiği yönünde teknik direktif gönderileceği, bu değişikliğin Spa yarışından itibaren devreye gireceği belirtildi.

Takımlar henüz detayları almadıkları için bu değişikliklerin kendilerini tam olarak nasıl etkileyeceğini bilmiyorlar.

Bahsi geçen tek motor modu sadece sıralama performansını değil, aynı zamanda yarış içerisinde dayanıklılık endişeleriyle motoru kısma gibi ayarlamaları da kısıtlayacak gibi görünüyor.