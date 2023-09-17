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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Sıralama formatını demode bulan Alonso: "Tek hızlı turluk sisteme geçilmeli"

Fernando Alonso mevcut Formula 1 sıralama formatının "demode" olduğuna ve tek uygulanabilir çözümün tek turlu bir sistem olduğuna inanıyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Alonso, FIA'nın özellikle 2023 Singapur Grand Prix'si için sıralama kurallarını değiştirmesini takiben yorumlarda bulundu.

Motorsport.com, Cuma gecesi yapılan sürücüler brifinginde, grid'in oybirliğiyle olağan maksimum tur süresi prosedürünü kaldırmaya karar verdiğini öğrendi.

Normalde, sıralama turlarında bir giriş ve çıkış turu için sürücülerin uyması gereken bir üst zaman sınırı konur, aksi takdirde "gereksiz yere yavaş" gitmiş sayılırlar.

Ancak bu kısıtlamaya uyma zorunluluğunun lastik hazırlığına zarar vereceği ve trafik sorunlarından kaçınmak için pistte yer olduğuna inanan sürücüler bu maddenin kaldırılması için bastırdı.

Bununla birlikte, sıralamaların ilk bölümünün sonunda, Max Verstappen'in Williams'ın çaylak pilotu Logan Sargeant'ı engellediği görüldü. Yapılan incelemede Red Bull pilotu, sıkışıklıkta gidebileceği hiçbir yer olmadığı gerekçesiyle ceza almadı.

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, bu durumun ilk kez 2006 yılında uygulanmaya başlanan üç aşamalı sıralama formatının artık amaca uygun olmadığını gösterdiğine inanıyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso, pilotların ne olursa olsun kuralları zorlayarak FIA için hayatı zorlaştırmaya devam edeceklerini iddia etti: "Bence bununla başa çıkmak zor."

"[FIA] ne yaparsa yapsın, bu tür bir kuralı aşmanın bir yolunu bulacağız."

"Sokak pistlerinde trafiği yönetmek ve bunun gibi şeyler açısından çok zor bir işleri var."

Alonso bu nedenle, 2003'te kullanıldığı gibi, araçların bireysel olarak piste çıktığı ve sadece tek bir zaman belirleme şansının olduğu tek turlu bir sistem önerdi. 42 yaşındaki pilot bunun mümkün olan tek yol olduğunu düşünüyor.

Alonso, "Birçok kez çözüm bulmanın tek bir yolu olduğunu, bunun da tek turlu sıralama olduğunu söyledim."

"Diğer tüm çözümleri test edebiliriz ama asla işe yaramayacak çünkü bir yolunu bulacağız."

"Bence bu sıralama formatının modası geçti, demode oldu. Bu format 20-25 yıldır aynı ama araçlar aynı değil."

"Hibrit motorlarımız var, [bataryayı] şarj etmemiz gerekiyor, lastikleri soğutmamız gerekiyor, dolayısıyla ilerlemenin tek yolu tek hızlı tur." dedi.

McLaren pilotu Lando Norris sürücülerin tur zamanı kurallarını değiştirme çabalarına açıklık getirerek şunları söyledi: "Başlangıçta, özellikle Monza'da yaklaşma hızı farklarını sınırlandırmak için böyle bir uygulamaya gidilmişti."

"Bunun nedeninin trafiği ve sollamaları düzene sokmaya çalışmak değil, son viraja 300 km/s hızla girdiğinizde 10 km/s hızla giden insanları düzene sokmak olduğunu söylediler."

"Bu bir güvenlik sorunu değil, bu sadece kendi pozisyonunuzu bulmak için sürüş yapmak. Eğer bunu istemiyorsanız, beş dakika önce çıkıp turunuza devam edebilir ve bunu kendiniz yapabilirsiniz."

"Bence bu iyi bir karardı, herkes için daha iyi olmuştu." dedi.

Yardımcı editör: Adam Cooper

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