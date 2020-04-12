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Formula 1 / Vefat Duyuruları

Sir Stirling Moss 90 yaşında hayatını kaybetti

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Sir Stirling Moss 90 yaşında hayatını kaybetti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Nis 2020 10:01

Formula 1'de yarışan ve hiç dünya şampiyonu olamasa bile en büyük yarış pilotlarından birisi olarak kabul gören Sir Stirling Moss bugün 90 yaşında hayatını kaybetti.

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Seri Formula 1
Pilotlar Stirling Moss
Editör Kevin Turner

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