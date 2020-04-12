Sir Stirling Moss 90 yaşında hayatını kaybetti
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Formula 1'de yarışan ve hiç dünya şampiyonu olamasa bile en büyük yarış pilotlarından birisi olarak kabul gören Sir Stirling Moss bugün 90 yaşında hayatını kaybetti.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Stirling Moss
|Editör
|Kevin Turner
Sir Stirling Moss 90 yaşında hayatını kaybetti
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Yarış merkezi
25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
74 gün
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