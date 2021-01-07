Sir Lewis Hamilton 36 yaşında!

2007 yılında McLaren'la Formula 1'e adım atan ve 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton, son yedi yılda altı şampiyonluk daha almayı başardı.

Hamilton, bu yıl tüm zamanların en çok yarış kazanan ve podyuma çıkan pilotu haline gelmişti. Daha önce de "en çok pole pozisyonu alan pilot" rekorunu eline geçirmişti..

Pek çok rekoru elinde bulunduran Hamilton, aldığı yedinci şampiyonluğu ardında Michael Schumacher'in şampiyonluk rekoruna da ortak oldu.

F1'de mücadele ettiği 14 yılın tamamında en az bir galibiyet alan Hamilton, çıktığı 266 yarışta 95 galibiyet, 98 pole pozisyonu, 53 en hızlı tur, 165 podyum ve 3.778 puan almayı başardı.

Bu 266 yarışlık dönemde 40 kez ikinci ve 30 kez de üçüncü olan Hamilton, bugün 36. yaşına girdi.

Biz de Motorsport.com Türkiye ekibi olarak yedi kez dünya şampiyonunun yeni yaşını kutluyoruz.