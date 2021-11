Sir Frank Williams'ın vefatı sonrası taziye mesajları yağıyor

1977'de Williams Grand Prix Engineering'i kuran Sir Frank Williams, Pazar günü hayatını kaybetti.

Takımın başında bulunduğu 1979-2012 yılları arasında Williams, toplamda 114 galibiyete ulaştı ve tarihin en başarılı takımlarından birisi oldu.

F1 dünyasının önemli isimleri arasında olan Williams'ın vefatı, tüm motor sporları dünyasını yasa boğdu.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada, "Bu sabah Claire Williams beni aradı ve sevgili babası Sir Frank Williams'ın vefat ettiğine dair bu üzücü haberi paylaştı. Hayattaki en büyük zorlukların üstesinden gelen ve her gün, hem pist üstünde hem de pist dışında kazanmak için savaşan sporumuzun gerçek devlerinden birisiydi."

"Formula 1 ailesinin çok sevilen ve saygı duyulan bir üyesini kaybettik. Frank çok özlenecek. Başarıları ve kişiliği sonsuza kadar sporumuzun bir parçası olacak. Bu zor zamanda düşüncelerim Williams ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte." dedi.

FIA Başkanı Jean Todt şunları yazdı: "Bu, gerçekten üzücü bir haber. Sir Frank Williams, F1 tarihinde kalıcı bir iz bırakıyor. O bir öncü, istisnai bir karakter ve örnek bir insandı. Tüm FIA Topluluğu olarak düşüncelerimiz onun ailesi, arkadaşları ve Williams Racing ile birlikte. Huzur içinde uyu dostum."

Williams sürücüsü George Russell şunları ekledi: "Bugün takımımıza şekilde veren adama veda ediyoruz. Sir Frank gerçekten harika bir insandı ve güzel anılarımızı her zaman hatırlayacağım. O bir patrondan daha fazlasıydı, Williams Racing ailesine katılan herkesin ve daha pek çok kişinin mentoru ve dostuydu."

"Onun için yarışmak ve geride bıraktığı bu inanılmaz mirasın küçük bir parçası olmak, bu takımın kalbinde ve ruhunda sonsuza kadar yaşayacak bu mirasın küçük bir parçası olmak gerçek bir onurdu. Huzur içinde yat Sir Frank. Her şey için teşekkürler."

Takım arkadaşı Nicholas Latifi ise, “Huzur içinde uyu Sir Frank Williams. Bu çok üzücü bir haber. Sporumuz ve takımımız için büyük bir kayıp. Adını temsil etmek benim için bir onur ve takımı tekrar yukarıya çıkarmak için çok çalışacağız." dedi.

Uzun yıllar takım için çalışan Ann Bradshaw, "Yarış dünyasındaki ailem her zaman Williams oldu, bu yüzden Frank'in vefat haberini duyduğum zaman hissettiğim üzüntüyü anlatamam." derken, Williams'ın Heritage bölümünde görev yapan eski F1pilotu Karun Chandhok da vefattan dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

McLaren CEO'su Zak Brown, "Sporumuzun gerçek bir kahramanını ve bunun da ötesinde pek çok kişinin ilham kaynağını kaybettik." derken, McLaren'dan yapılan açıklamada, "McLaren'daki herkes, Sir Frank Williams'a saygılarını sunuyor."

"Tutku, yaratıcılık ve adanmışlığın somut hali olan, gerçek bir yarışçıydı. Çok sayıda sıkıntıya rağmen Sir Frank, müthiş bir ekip ve korkutucu bir rakip yarattı. Williams'ın adı Formula 1 tarihine kazınacak ve kaybı Formula 1 ve ötesindeki herkes tarafından hissedilecek." denildi.

Alpine Racing CEO'su Laurent Rossi yaptığı açıklamada, "Bugün sporun bir efsanesini kaybettik. Sir Frank Williams'ın adı sonsuza dek Formula 1 tarihine kazınacak ve hepimiz için bir ilham kaynağı olacak." dedi.

Ayrton Senna, discusses his first run in the Williams FW08C with team owner Frank Williams

Photo by: Sutton Images