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Formula 1 Haberler

Sir Frank Williams hayatını kaybetti

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams F1 takımının kurucusu Sir Frank Williams, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Sir Frank Williams hayatını kaybetti

Sir Frank Williams, soyadını taşıyan İngiliz ekibin kurucularından birisiydi ve uzun yıllar takımın başında yer almıştı. Takım, geçen yıl Dorilton Capital'e satıldı ve Sir Frank Williams da padoktan tamamen koptu.

Bugün bir açıklama yayınlayan Williams F1 takımı, 79 yaşındaki Frank'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Williams, cuma günü acil şekilde hastaneye kaldırıldı ve yaşam savaşını maalesef bugün kaybetti.

Açıklamada şöyle denildi: "Williams ailesi olarak Williams Racing'in kurucusu ve eski takım patronu Sir Frank Williams'ın 79 yaşında vefat ettiğini açıklamaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Sir Frank, Cuma günü hastaneye kaldırıldı ve bugün hayatını kaybetti."

“Frank çok özlenecek. Tüm arkadaşlarımız ve meslektaşlarımızdan, şu anda Williams ailesinin mahremiyet isteklerine saygı duymalarını rica ediyoruz."

Eski bir yarış pilotu olan Williams, 1977'de kendi adını taşıyan Williams'ı kurmuş ve F1'in en başarılı takımlarından birinin sahibi olmuştu.

İngiliz ekip, Frank Williams önderliğinde dokuz takımlar ve yedi pilotlar şampiyonluğu kazandı. Aynı dönemde Williams, 114 yarış zaferi de elde etti.

Formula 1 patronu Stefano Domenicali, efsanevi takım patronunun vefat haberi üzerine bir mesaj yayınladı.

Claire Williams, Williams Deputy Team Principal with her father Sir Frank Williams, Team Principal

Claire Williams, Williams Deputy Team Principal with her father Sir Frank Williams, Team Principal

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Domenicali, "Bu sabah Claire Williams beni aradı ve sevgili babası Sir Frank Williams'ın vefat ettiğine dair bu üzücü haberi paylaştı."

"Hayattaki en büyük zorlukların üstesinden gelen ve her gün, hem pist üstünde hem de pist dışında kazanmak için savaşan sporumuzun gerçek devlerinden birisiydi."

"Formula 1 ailesinin çok sevilen ve saygı duyulan bir üyesini kaybettik. Frank çok özlenecek."

"Başarıları ve kişiliği sonsuza kadar sporumuzun bir parçası olacak. Bu zor zamanda düşüncelerim Williams ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte." dedi.

1986'da geçirdiği bir kazanın ardından felç olan ve yürüyemeyen Williams, 2019'da bir takım patronu olarak F1'deki 50. yılını kutlamıştı.

Williams, 2012'den itibaren takımdaki günlük iş yükünü azalttı ve geride kalan yıllarda takım yönetiminden genel anlamda kızı Claire sorumluydu.

Williams F1 takımının mevcut patronu Jost Capito şunları ekledi: "Williams Racing takımı, kurucumuz Sir Frank Williams'ın vefatından dolayı gerçekten çok üzgün."

“Sir Frank, sporumuzun bir efsanesi ve simgesiydi. Onun vefatı, takımımız ve Formula 1 için bir devrin sonu oldu. O, kendi neslinin tek örneği ve gerçek bir öncüydü. Hayatındaki önemli zorluklara rağmen, takımımızı 16 dünya şampiyonluğuna taşıyarak bizi spor tarihinin en başarılı takımlarından biri yaptı."

"Dürüstlük, takım çalışması ve hem bağımsızlık hem de adanmışlık gibi değerleri, takımımızın temel değerleri olmaya devam ediyor. Bunlar, altında gururla yarıştığımız Williams soyadı gibi onun bize olan mirasıdır."

"Bu zor zamanda düşüncelerimiz Williams ailesiyle birlikte."

Frank Williams, Williams

Frank Williams, Williams

Fotoğraf: David Hutson / Motorsport Images

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