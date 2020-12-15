Sir Frank Williams hastaneye kaldırıldı

Sir Frank Williams, uzun yıllar Formula 1'de takım patronluğu görevini yaptı ve bu yıl ekibin Dorilton Capital'e satılmasının ardından görevini bıraktı.

Frank Williams'ın soyadını taşıyan Williams ekibi, bu süreçte yedi sürücüler ve dokuz takımlar şampiyonluğu kazandı.

Sağlık problemleri nedeniyle son yıllarda takımla fazla ilgilenemeyen Frank Williams, çeşitli dönemlerde hastanede tedavi görüyordu.

Williams ailesi, bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, dönemde yarışlara katılmayan Frank Williams'ın hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu duyurdu.