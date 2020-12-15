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Formula 1 / Son dakika

Sir Frank Williams hastaneye kaldırıldı

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Sir Frank Williams hastaneye kaldırıldı
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Williams ailesi, Sir Frank Williams'ın hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Sir Frank Williams, uzun yıllar Formula 1'de takım patronluğu görevini yaptı ve bu yıl ekibin Dorilton Capital'e satılmasının ardından görevini bıraktı.

Frank Williams'ın soyadını taşıyan Williams ekibi, bu süreçte yedi sürücüler ve dokuz takımlar şampiyonluğu kazandı.

Sağlık problemleri nedeniyle son yıllarda takımla fazla ilgilenemeyen Frank Williams, çeşitli dönemlerde hastanede tedavi görüyordu.

Williams ailesi, bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, dönemde yarışlara katılmayan Frank Williams'ın hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Williams ailesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Sir Frank Williams yakın zamanda hastaneye kaldırıldı ve şu anda durumu stabil."

"Frank'in tıbbi durumu özel bir konu ve aile, bundan ötürü şu anda daha fazla ayrıntı vermeyecek."

"Sizden ailenin mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz. Takım, zamanı gelince yeni bir güncelleme yayınlayacak. Teşekkürler."

Şimdilik Williams'ın sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Bjorn Smit

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