Sinirli Gasly, geçiş lastiği çağrısından pişmanlık duyuyor

Fransız sürücü, sıralamaların ilk turlarında oldukça hızlı gözüküyordu, ancak ikinci seansın sonlarına doğru rakiplerinin, yeni geçiş lastiklerine geçtikten sonra zamanlarını geliştirmeleri ile beraber geriye düştü.

Takıma değişiklik yapmalarını söylemesine rağmen, eski geçiş lastiği ile beraber piste çıkmak zorunda kalan Gasly'nin, üçüncü sıralama seansına katılmasının ardından sinirli bir şekilde halosuna vurduğu görüldü. Fransız pilot yarınki yarışa 12. sıradan başlayacak.

Sıralamanın ardından konuşan Gasly, yeni set lastik ile piste çıkmamasının büyük bir hata olduğunu belirtti.

Motorsport.com'un, ikinci sıralama seansında nelerin yanlış gittiği sorusunu yanıtlayan Gasly, "Rahat bir şekilde üçüncü seansta olabileceğimiz bir tempoya sahiptik. Bu araç, bu tür koşullarda çok hızlı."

"Ancak bir anda ikinci seansta, tek set lastik ile piste çıktık, ki oldukça kullanılmış bir lastikti."

"Pite gelmek istedim çünkü pistin kuruduğunu görebiliyordum. Ancak bunu yapmadık ve büyük bir hataydı, bize üçüncü seansa geçememeye mâl oldu."

"An itibariyle neden bunu yaptığımızı anlayamıyorum. Büyük bir bedel ödediğimiz ortada çünkü üçüncü seansta neler olduğunu gördük, büyük bir fırsat kaçırdık ve ben bunu biliyordum." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly, anında tepki verdiğini çünkü yeni geçiş lastikleriyle ne kadar fazla zaman kazanabileceğini bildiğini söyledi.

Fransız sürücü, "Potansiyelimizin farkındaydım. Son iki turda pistin her yerindeydim ve tur zamanını görebiliyordum."

"Sadece onda bir saniyeyle üçüncü seansı kaçırdık ve bence yeni lastikler ile 1.5 saniye daha hızlı gidebilirdim. İlk seanstan itibaren bu koşullarda ne kadar büyük bir potansiyelimiz olduğunun farkındaydım. Bu nedenle bu kadar büyük potansiyel ile beraber bu kadar geride kalmak beni çok sinirlendiriyor."

"Aynı zamanda önümde trafik de vardı, ancak günün sonunda asıl problem bu değildi. Asıl problem, bizim pite gelmemiz gerekirken bizim bunu yapmamamızdı."

"Öncesinde veya sonrasında ne olduğu önemli değil, bu koşullarda hep biraz dağınıklık olur. Ancak günün sonunda üçüncü seansa geçemememizin asıl nedeni bu değildi." açıklamalarında bulundu.