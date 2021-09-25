Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Russell, 'kaygan' Williams ile podyum hedefliyor
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Sinirli Gasly, geçiş lastiği çağrısından pişmanlık duyuyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Pierre Gasly, Rusya Grand Prix'si sıralama turlarının ikinci seansında, takımın lastik seçimi konusunda yaptığı "büyük hata" nedeniyle elenmesinden dolayı sinirli olduğunu söyledi.

Sinirli Gasly, geçiş lastiği çağrısından pişmanlık duyuyor

Fransız sürücü, sıralamaların ilk turlarında oldukça hızlı gözüküyordu, ancak ikinci seansın sonlarına doğru rakiplerinin, yeni geçiş lastiklerine geçtikten sonra zamanlarını geliştirmeleri ile beraber geriye düştü.

Takıma değişiklik yapmalarını söylemesine rağmen, eski geçiş lastiği ile beraber piste çıkmak zorunda kalan Gasly'nin, üçüncü sıralama seansına katılmasının ardından sinirli bir şekilde halosuna vurduğu görüldü. Fransız pilot yarınki yarışa 12. sıradan başlayacak.

Sıralamanın ardından konuşan Gasly, yeni set lastik ile piste çıkmamasının büyük bir hata olduğunu belirtti.

Motorsport.com'un, ikinci sıralama seansında nelerin yanlış gittiği sorusunu yanıtlayan Gasly, "Rahat bir şekilde üçüncü seansta olabileceğimiz bir tempoya sahiptik. Bu araç, bu tür koşullarda çok hızlı."

"Ancak bir anda ikinci seansta, tek set lastik ile piste çıktık, ki oldukça kullanılmış bir lastikti."

"Pite gelmek istedim çünkü pistin kuruduğunu görebiliyordum. Ancak bunu yapmadık ve büyük bir hataydı, bize üçüncü seansa geçememeye mâl oldu."

"An itibariyle neden bunu yaptığımızı anlayamıyorum. Büyük bir bedel ödediğimiz ortada çünkü üçüncü seansta neler olduğunu gördük, büyük bir fırsat kaçırdık ve ben bunu biliyordum." dedi. 

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly, anında tepki verdiğini çünkü yeni geçiş lastikleriyle ne kadar fazla zaman kazanabileceğini bildiğini söyledi.

Fransız sürücü, "Potansiyelimizin farkındaydım. Son iki turda pistin her yerindeydim ve tur zamanını görebiliyordum."

"Sadece onda bir saniyeyle üçüncü seansı kaçırdık ve bence yeni lastikler ile 1.5 saniye daha hızlı gidebilirdim. İlk seanstan itibaren bu koşullarda ne kadar büyük bir potansiyelimiz olduğunun farkındaydım. Bu nedenle bu kadar büyük potansiyel ile beraber bu kadar geride kalmak beni çok sinirlendiriyor."

"Aynı zamanda önümde trafik de vardı, ancak günün sonunda asıl problem bu değildi. Asıl problem, bizim pite gelmemiz gerekirken bizim bunu yapmamamızdı." 

"Öncesinde veya sonrasında ne olduğu önemli değil, bu koşullarda hep biraz dağınıklık olur. Ancak günün sonunda üçüncü seansa geçemememizin asıl nedeni bu değildi." açıklamalarında bulundu.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Russell, 'kaygan' Williams ile podyum hedefliyor

Önceki haber

Russell, 'kaygan' Williams ile podyum hedefliyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

4 s
2
Formula 1

Verstappen: "Risk almanın anlamı yoktu"

2 s
3
Formula 1

Sinirli Gasly, geçiş lastiği çağrısından pişmanlık duyuyor

15 dk
4
Formula 1

Leclerc: "Yarışta yükselmek çok zor olacak"

1 s
5
World Superbike

Superbike 1. yarışı, SSP300'de yaşanan korkunç kaza nedeniyle iptal edildi

5 s
Son Haberler
Sinirli Gasly, geçiş lastiği çağrısından pişmanlık duyuyor
F1

Sinirli Gasly, geçiş lastiği çağrısından pişmanlık duyuyor

15dk
Russell, 'kaygan' Williams ile podyum hedefliyor
F1

Russell, 'kaygan' Williams ile podyum hedefliyor

40dk
Leclerc: "Yarışta yükselmek çok zor olacak"
F1

Leclerc: "Yarışta yükselmek çok zor olacak"

1 s
Vettel: "Kolayca son bölüme kalabilirdim"
F1

Vettel: "Kolayca son bölüme kalabilirdim"

1 s
Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"
F1

Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"

2 s
Son Videolar
2021 Rusya Grand Prix'si gridi 01:05
Formula 1
3 s

2021 Rusya Grand Prix'si gridi

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler 00:45
Formula 1
15 Eyl 2021

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Alpine, Zhou'nun Alfa Romeo ile F1'e geçmesine "engel" olmayacak
Formula 1

Alpine, Zhou'nun Alfa Romeo ile F1'e geçmesine "engel" olmayacak

Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar" Rusya GP
Formula 1

Verstappen: "İnsanlar kazadan sonraki tavrım hakkında 'iki yüzlü' davranıyorlar"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!
Formula 1 Formula 1

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

Verstappen: "Risk almanın anlamı yoktu"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Risk almanın anlamı yoktu"

Sinirli Gasly, geçiş lastiği çağrısından pişmanlık duyuyor
Formula 1 Formula 1

Sinirli Gasly, geçiş lastiği çağrısından pişmanlık duyuyor

Leclerc: "Yarışta yükselmek çok zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarışta yükselmek çok zor olacak"

Superbike 1. yarışı, SSP300'de yaşanan korkunç kaza nedeniyle iptal edildi
World Superbike World Superbike

Superbike 1. yarışı, SSP300'de yaşanan korkunç kaza nedeniyle iptal edildi

Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı"

Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!
Supersport Supersport

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!

Son Haberler

Sinirli Gasly, geçiş lastiği çağrısından pişmanlık duyuyor
Formula 1 Formula 1

Sinirli Gasly, geçiş lastiği çağrısından pişmanlık duyuyor

Russell, 'kaygan' Williams ile podyum hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Russell, 'kaygan' Williams ile podyum hedefliyor

Leclerc: "Yarışta yükselmek çok zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarışta yükselmek çok zor olacak"

Vettel: "Kolayca son bölüme kalabilirdim"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Kolayca son bölüme kalabilirdim"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.