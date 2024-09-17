Singapur'un Marina Bay pistine dördüncü DRS bölgesi eklendi
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bu hafta sonu ev sahipliği yapacak olan Singapur'daki Marina Bay pistine yeni bir DRS bölgesi eklendi.
A scenic view of Singapore at night, and the Marina Bay Formula 1 street circuit
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Düz pistte geçişleri kolaylaştırmak amacıyla Singapur'un Marina Bay pistine dördüncü bir DRS bölgesi eklendi.
Yeni bölge 14. ve 16. virajlar arasına eklendi. Pistin bu bölümü geçen yıl revize edilmiş ve liman cephesindeki inşaat çalışmaları nedeniyle pist düzeninden dört viraj çıkarılmıştı.
FIA geçen yıl yeni bölüme dördüncü DRS bölgesini eklemeyi düşünmüş ancak takımlarla yapılan görüşmelerin ardından bundan vazgeçmişti.
Lewis Hamilton o dönemde “Tüm sürücüler, hepimiz FIA'dan bunu talep ettik.”
“FIA tüm takımlara sordu ve bunu reddeden birkaç takım oldu.” demişti.
Bu bölge, sürücülerin arka kanatları açıkken 15. virajın solundaki düz virajda mücadele etmelerinden duyulan endişe nedeniyle başlangıçta eklenmemişti.
Esteban Ocon geçen yıl, “FIA o küçük sol virajda güvenlik konusunda endişeli.”
“Şahsen ben ve diğer sürücüler de bunun bir sorun olmayacağını düşünüyoruz.” demişti.
Yeni DRS bölgesinin bulunduğu pist bölümü, bu yılki yarış için yeniden asfaltlandı. Üç ve dokuzuncu virajlar ile on ve on ikinci virajlar arasındaki diğer bölümler de yeni asfaltla kaplandı.
Yeni bölgeye ek olarak, beş, 13 ve 19 numaralı virajların çıkışlarındaki mevcut DRS bölgeleri de korundu. Singapur Grand Prix'sine ev sahipliği yapan pist, Formula 1 takviminde dört ayrı DRS bölgesine sahip ikinci pist oldu. Diğeri ise Avustralya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Melbourne'deki Albert Park pisti.
İnşaat çalışmaları tamamlandığında 2026 yarışı için pist düzeninde daha fazla revizyon yapılması bekleniyor.
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