Prime'a abone ol
Önceki / Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Singapur'da yoğun yağış var

Marina Bay pistinin olduğu bölgede özellikle öğle saatlerinde çok fazla yağmur yağmış durumda.

Ekleyen:
Logan Sargeant, Williams FW45

Singapur'da hafta sonunun belli noktalarında yağmur zaten bekleniyordu ve sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra şiddetini iyice arttırdı.

Bu, cuma günü pisti kaplayan kauçuk tabakasının kalktığı anlamına geliyor. Dolayısıyla 3. antrenman seansında yol tutuş düşük olacak.

İyi haber yağmurun durmuş olması ve günün geri kalan kısmında herhangi bir yağmur beklentisi olmaması.

Pazar sabahı ve öğleden sonra saatlerinde yağmurun yine kendisini göstermesi bekleniyor. Fakat yarışın başladığı saatlerde yağmur ihtimali düşecek.

paylaşım
yorumlar

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

Formula 1
Singapur GP

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım" Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

Stroll sıralama turlarındaki kazada yaralanmadı

Stroll sıralama turlarındaki kazada yaralanmadı

Formula 1
Singapur GP

Stroll sıralama turlarındaki kazada yaralanmadı Stroll sıralama turlarındaki kazada yaralanmadı

Red Bull: "Verstappen'in yaşadığı sorunlar yazılımla ilgili"

Red Bull: "Verstappen'in yaşadığı sorunlar yazılımla ilgili"

Formula 1
Singapur GP

Red Bull: "Verstappen'in yaşadığı sorunlar yazılımla ilgili" Red Bull: "Verstappen'in yaşadığı sorunlar yazılımla ilgili"

Son Haberler

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

F1 Formula 1
Singapur GP

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti" Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

F1 Formula 1
Singapur GP

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım" Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

F1 Formula 1
Singapur GP

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

F1 Formula 1
Singapur GP

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım" Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol