Singapur'da yoğun yağış var
Marina Bay pistinin olduğu bölgede özellikle öğle saatlerinde çok fazla yağmur yağmış durumda.
Singapur'da hafta sonunun belli noktalarında yağmur zaten bekleniyordu ve sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra şiddetini iyice arttırdı.
Bu, cuma günü pisti kaplayan kauçuk tabakasının kalktığı anlamına geliyor. Dolayısıyla 3. antrenman seansında yol tutuş düşük olacak.
İyi haber yağmurun durmuş olması ve günün geri kalan kısmında herhangi bir yağmur beklentisi olmaması.
Pazar sabahı ve öğleden sonra saatlerinde yağmurun yine kendisini göstermesi bekleniyor. Fakat yarışın başladığı saatlerde yağmur ihtimali düşecek.
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