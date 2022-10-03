Singapur'da en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Singapur'da yarışta en hızlı pit stop Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı ve 35. turda Max Verstappen'in lastiklerini 2.46 saniyede değiştirdiler.

Bu bir rekor değildi ancak yarışın en hızlı pit stopu oldu.

Takımlar yarış boyunca toplamda 21 pit stop yaptı. En uzunu, Lewis Hamilton'ın 34. turdaki pit stopuydu.

Singapur'daki pit stoplar: