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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Singapur'da en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Marina Bay'de gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

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, Editör
Singapur'da en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
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Singapur'da yarışta en hızlı pit stop Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı ve 35. turda Max Verstappen'in lastiklerini 2.46 saniyede değiştirdiler.

Bu bir rekor değildi ancak yarışın en hızlı pit stopu oldu.

Takımlar yarış boyunca toplamda 21 pit stop yaptı. En uzunu, Lewis Hamilton'ın 34. turdaki pit stopuydu. 

Singapur'daki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull M. Verstappen 2.46 35 25
2. Mercedes G. Russell 2.49 35 18
3. Mercedes G. Russell 2.50 51 -
4. Aston Martin L. Stroll 2.56 35 15
5. Aston Martin S. Vettel 2.65 34 12
6. Red Bull S. Perez 2.80 35 10
7. AlphaTauri P. Gasly 2.85 33 8
8. Red Bull M. Verstappen 3.00 40 -
9. McLaren D. Riccardo 3.11 36 6
10. Mercedes G. Russell 3.17 21 -
11. McLaren L. Norris 3.30 36 4
12. Haas M. Schumacher 3.39 34 2
13. Ferrari C. Sainz 3.57 35 1
14. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.93 33 -
15. Haas K. Magnussen 4.98 33 -
16 Alfa Romeo V. Bottas 5.10 33 -
17. Ferrari C. Leclerc 5.31 34 -
18. Mercedes G. Russell 5.47 41 -
19. Haas M. Schumacher 5.80 41 -
20. Haas K. Magnussen 11.44 7 -
21. Mercedes L. Hamilton 13.89 34 -

 

İlk 17 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 444 puanla ilk sırada bulunurken, McLaren 321 puanla ikinci, Ferrari ise 212 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1 Red Bull 444
2. McLaren 321
3. Ferrari

212
4. Aston Martin 170
5. Alpine 160
6. AlphaTauri 138
7. Williams 136
8. Mercedes 101
9. Alfa Romeo 23
10. Haas 12

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull 2.09 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull S. Perez Hollanda 2.09
2. Red Bull S. Perez İtalya 2.10
3. Red Bull S. Perez İtalya 2.17
4. Red Bull S. Perez Macaristan 2.19
5. Ferrari C. Leclerc İtalya 2.21
6. Alpine F. Alonso Belçika 2.22
7. Ferrari C. Leclerc İspanya 2.23
8. McLaren

D. Ricciardo

 Avusturya 2.25
9. McLaren D. Ricciardo Macaristan 2.26
10. McLaren L. Norris Emilia-Romagna 2.27
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