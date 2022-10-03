Singapur'da en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
Marina Bay'de gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
Singapur'da yarışta en hızlı pit stop Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı ve 35. turda Max Verstappen'in lastiklerini 2.46 saniyede değiştirdiler.
Bu bir rekor değildi ancak yarışın en hızlı pit stopu oldu.
Takımlar yarış boyunca toplamda 21 pit stop yaptı. En uzunu, Lewis Hamilton'ın 34. turdaki pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|2.46
|35
|25
|2. Mercedes
|G. Russell
|2.49
|35
|18
|3. Mercedes
|G. Russell
|2.50
|51
|-
|4. Aston Martin
|L. Stroll
|2.56
|35
|15
|5. Aston Martin
|S. Vettel
|2.65
|34
|12
|6. Red Bull
|S. Perez
|2.80
|35
|10
|7. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.85
|33
|8
|8. Red Bull
|M. Verstappen
|3.00
|40
|-
|9. McLaren
|D. Riccardo
|3.11
|36
|6
|10. Mercedes
|G. Russell
|3.17
|21
|-
|11. McLaren
|L. Norris
|3.30
|36
|4
|12. Haas
|M. Schumacher
|3.39
|34
|2
|13. Ferrari
|C. Sainz
|3.57
|35
|1
|14. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.93
|33
|-
|15. Haas
|K. Magnussen
|4.98
|33
|-
|16 Alfa Romeo
|V. Bottas
|5.10
|33
|-
|17. Ferrari
|C. Leclerc
|5.31
|34
|-
|18. Mercedes
|G. Russell
|5.47
|41
|-
|19. Haas
|M. Schumacher
|5.80
|41
|-
|20. Haas
|K. Magnussen
|11.44
|7
|-
|21. Mercedes
|L. Hamilton
|13.89
|34
|-
İlk 17 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 444 puanla ilk sırada bulunurken, McLaren 321 puanla ikinci, Ferrari ise 212 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1 Red Bull
|444
|2. McLaren
|321
|3. Ferrari
|
212
|4. Aston Martin
|170
|5. Alpine
|160
|6. AlphaTauri
|138
|7. Williams
|136
|8. Mercedes
|101
|9. Alfa Romeo
|23
|10. Haas
|12
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull 2.09 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|S. Perez
|Hollanda
|2.09
|2. Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.10
|3. Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.17
|4. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|2.19
|5. Ferrari
|C. Leclerc
|İtalya
|2.21
|6. Alpine
|F. Alonso
|Belçika
|2.22
|7. Ferrari
|C. Leclerc
|İspanya
|2.23
|8. McLaren
|
D. Ricciardo
|Avusturya
|2.25
|9. McLaren
|D. Ricciardo
|Macaristan
|2.26
|10. McLaren
|L. Norris
|Emilia-Romagna
|2.27
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