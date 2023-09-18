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Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

Red Bull, Singapur GP'de en hızlı pit stopu yapan takım oldu.

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, leaves his pit box

Singapur'da en hızlı pit stop, Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı. Sergio Perez'in lastiklerini 2,32 saniyede değiştiren Red Bull'u 2,46 saniye ile McLaren takip etti.

Takımlar yarış boyunca toplamda 25 pit stop yaptı. En uzunu Logan Sargeant'ın 35 saniyelik pit stopuydu.

Singapur'daki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull S. Perez 2.32 39 25
2. McLaren L. Norris 2.46 20 18
3. Ferrari C. Sainz 2.51 20 15
4. McLaren O. Piastri 2.54 20 12
5. Alpine E. Ocon 2.65 20 10
6. Alfa Romeo G. Zhou 2.88 02 8
7. Williams A. Albon 2.99 43 6
8. Mercedes G. Russell 3.01 20 4
9. Mercedes G. Russell 3.01 44  
10. Red Bull M. Verstappen 3.02 40 2
11. Mercedes L. Hamilton 3.18 44 1
12. Williams A. Albon 3.27 20  
13. Alfa Romeo V. Bottas 3.41 40  
14. Alfa Romeo G. Zhou 3.55 20  
15. Aston Martin F. Alonso 3.66 20  
16. Mercedes L. Hamilton 3.73 20  
17. Haas K. Magnussen 3.92 20  
18. Williams L. Sargeant 4.12 43  
19. Alpine P. Gasly 4.69 20  
20. Haas N. Hulkenberg 4.92 20  
21. AlphaTauri L. Lawson 5.19 20  
22. Ferrari C. Leclerc 5.70 20  
23. Haas K. Magnussen 6.19 43  
24. Aston Martin F. Alonso 25.89 44  
25. Williams L. Sargeant 35.33 19  

 

 

Red Bull, ilk 15 yarışta topladığı 416 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 299 puanla ikinci, McLaren ise 251 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 416
2. Ferrari 299
3. McLaren 251
4. Alpine 166
5. AlphaTauri 145
6. Aston Martin 86
7. Mercedes 73
8. Williams 36
9. Alfa Romeo 34
10. Haas 9

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull 1.98 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull S. Perez Macaristan 1.98
2. Red Bull M. Verstappen Hollanda 2.01
3. McLaren O. Piastri Macaristan 2.01
4. Red Bull S. Perez ispanya 2.07
5. McLaren L. Norris Avusturya 2.10
6. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
7. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
8. McLaren L. Norris İtalya 2.13
9. Ferrari C. Sainz Macaristan 2.14
10. Red Bull S. Perez Monako 2.15
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