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Formula 1 / Singapur GP / Haberler

Singapur seyircili bir F1 yarışı için hazırlık yapıyor

Biletler
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Singapur seyircili bir F1 yarışı için hazırlık yapıyor
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 May 2020 11:05

Singapur GP organizatörleri, seyircili bir Formula 1 yarışı için hazırlık çalışmalarını sürdürüyorlar.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan olası takvimde Singapur yer almıyordu ve yarışın yapılacağı konusunda çok büyük şüpheler bulunuyordu. Ancak yerel organizatörler, Formula 1 yarışını gerçekleştirmek için hazırlıklara devam ediyorlar.

Singapur gazetesi The Straits Times, Turizm Ofisi'nin pist ile altyapı çalışmalarına devam ettiğini ve aynı zamanda yarışla ilgili reklam çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Şu noktada organizatörler, yarışın yapılacağından emin görünüyorlar.

Singapur Grand Prix'si organizatörleri geçen hafta yaptıkları açıklamada, bir cadde pistine sahip olmaları nedeniyle yarışın kesinlikle seyircisiz yapılmayacağını, bu yüzden seyircili bir yarış için hazırlık yapacaklarını söylediler.

Şimdiye kadar Singapur'da 31.960 kişiye koronavirüs bulaştı ve bunların 15.738'i iyileşti. 23 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

2019 Singapur GP hafta sonunda toplam 268 bin biletli seyirci vardı. Bu yıl organizatörler yarış hafta sonunda canlı konserler, karnavallar vb. gibi pek çok etkinlik düzenleyecekti. Ancak bunların salgın nedeniyle yapılması beklenmiyor.

F1 ve Liberty, Avrupa dışındaki ülkelerden seyircisiz bir yarış yapılsa dahi belli miktarda ücret almak zorunda kalacak. Çünkü F1'i ülkeye getirmenin maliyeti çok fazla ve Liberty bunu karşılamak istemiyor.

Singapur'a ek olarak Sochi de şimdilik Rusya GP'yi seyircili şekilde yapmak istiyor. Ancak ülkedeki virüslü insan sayısı her geçen gün artıyor.

A scenic view of the Singapore skyline at night and the Marina Bay Formula 1 street circuit

A scenic view of the Singapore skyline at night and the Marina Bay Formula 1 street circuit

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Singapur GP Biletler
Editör Köles István Ákos

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