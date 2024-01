Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı

Singapur Ulaştırma Bakanı S. Iswaran, Singapur GP'sinin haklarını elinde bulunduran ve organizatör şirketin başkanı olan Beng Seng ile olan ilişkileri nedeniyle 27 ayrı suçlamayla karşı karşıya kalmasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Konu, Singapur Yolsuzluk Uygulamaları Soruşturma Bürosu'nun (CPIB) Iswaran'ın emlak kralı Beng Seng'den almış olabileceğine inandığı rüşvet iddialarıyla ilgili.

Bunlardan bazılarının Ong'un özel uçağıyla uçuşları ve Iswaran'ın danışmanı olduğu Singapur GP'si biletlerini içerdiği söyleniyor.

Iswaran kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve adını temize çıkarmaya kararlı olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. Beng Seng'e ise, herhangi bir suçlama yöneltilmemiştir.

Singapur'un yolsuzluğun olmamasıyla övünen bir ülke olması nedeniyle dava bölgede büyük ilgi gördü.

Ayrıca, Beng Seng'in Singapur GP'sinde bu denli önemli bir rol alması nedeniyle, şu anda 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan F1 yarışının geleceği üzerinde bir etkisi olup olmayacağı merak konusu oldu.

Ancak Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yaptığı açıklamada, yarış anlaşmasının hükümet çıkarlarını gözeterek devam ettirilmesinden memnun olduğunu belirtti.

