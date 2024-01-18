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Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı

Singapur hükümeti bugün yaptığı açıklamada, Singapur'un Formula 1 yarışının geleceğinin eski bakan ve etkinlik organizatörü Ong Beng Seng'i çevreleyen yolsuzluk soruşturmasından etkilenmeyeceğini söyledi.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
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Mechanics make final preparations on the grid before the start

Singapur Ulaştırma Bakanı S. Iswaran, Singapur GP'sinin haklarını elinde bulunduran ve organizatör şirketin başkanı olan Beng Seng ile olan ilişkileri nedeniyle 27 ayrı suçlamayla karşı karşıya kalmasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Konu, Singapur Yolsuzluk Uygulamaları Soruşturma Bürosu'nun (CPIB) Iswaran'ın emlak kralı Beng Seng'den almış olabileceğine inandığı rüşvet iddialarıyla ilgili.

Bunlardan bazılarının Ong'un özel uçağıyla uçuşları ve Iswaran'ın danışmanı olduğu Singapur GP'si biletlerini içerdiği söyleniyor.

Iswaran kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve adını temize çıkarmaya kararlı olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. Beng Seng'e ise, herhangi bir suçlama yöneltilmemiştir.

Singapur'un yolsuzluğun olmamasıyla övünen bir ülke olması nedeniyle dava bölgede büyük ilgi gördü.

Ayrıca, Beng Seng'in Singapur GP'sinde bu denli önemli bir rol alması nedeniyle, şu anda 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan F1 yarışının geleceği üzerinde bir etkisi olup olmayacağı merak konusu oldu.

Ancak Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yaptığı açıklamada, yarış anlaşmasının hükümet çıkarlarını gözeterek devam ettirilmesinden memnun olduğunu belirtti.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field away at the start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field away at the start

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Tüm anlaşmaların şartları hükümet tarafından dikkatle değerlendirildi. Bağımsız bir danışmanlık çalışması yapıldı."

"Şu ana kadar ne F1 sözleşmelerinin ne de diğer sözleşmelerin hükümetin aleyhine olacak şekilde yapılandırıldığını gösteren herhangi bir delil yok."

"2024 yılında 20 - 22 Eylül 2024 tarihlerinde yapılması planlanan F1 Singapur Grand Prix'si için tüm hazırlıklar yolunda gidiyor." denildi.

Bakanlık, Singapur GP'sine ev sahipliği yapmanın faydalarının oldukça fazla olduğunu, 550.000'den fazla uluslararası ziyaretçiyi çektiğini ve yaklaşık 2 milyar SGD (1,5 milyar $) turizm geliri sağladığını da sözlerine ekledi.

Bakanlık ayrıca, "F1 Singapur Grand Prix'si aynı zamanda Singapur'un canlı bir Küresel-Asya düğümü olarak itibarını da arttırdı."

"Yarış, turizm sektörünün ötesinde, lojistik, taşımacılık, inşaat ve mühendislik hizmetleri gibi yarışın farklı yönlerinde yer alan pek çok Singapur şirketine de fayda sağladı." 

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