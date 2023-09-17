Singapur GP'si öncesi: Yarış gridi
Marina Bay'da mücadele öncesi gride beraber göz atalım.
|
2
|
George Russell
|1
|
Carlos Sainz
|
4
|
Lando Norris
|3
|
Charles Leclerc
|
6
|
Kevin Magnussen
|5
|
Lewis Hamilton
|
8
|
Esteban Ocon
|7
|
Fernando Alonso
|
10
|
Liam Lawson
|9
|
Nico Hülkenberg
|
12
|
Pierre Gasly
|11
|
Max Verstappen
|
14
|
Alexander Albon
|13
|
Sergio Pérez
|
16
|
Valtteri Bottas
|15
|
Yuki Tsunoda
|
18
|
Logan Sargeant
|17
|
Oscar Piastri
|
|
|Pit
|
Zhou Guanyu
- Lance Stroll, sıralama turlarında geçirdiği kazanın ardından yarıştan çekildi.
- Guanyu Zhou, güç ünitesi değişikliği nedeniyle yarışa pit yolundan başlayacak
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