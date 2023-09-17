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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Singapur GP'si öncesi: Yarış gridi

Marina Bay'da mücadele öncesi gride beraber göz atalım.

Altay Gök
Ekleyen:
Aerial view of the Singapore GP racetrack

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

1

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

3

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

5

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

7

  Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Liam Lawson
(AlphaTauri)

9

  Nico Hülkenberg
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(Alpine)

11

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

13

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

15

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

17

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pit

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)



 

 
  • Lance Stroll, sıralama turlarında geçirdiği kazanın ardından yarıştan çekildi.
  • Guanyu Zhou, güç ünitesi değişikliği nedeniyle yarışa pit yolundan başlayacak
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Mercedes'in "heyecan verici" lastik stratejisinin işe yaraması için neye ihtiyacı var?

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