Singapur GP'nin startı, kötü hava şartları nedeniyle ertelendi!

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W Series yarışının bitiminden kısa bir süre sonra Marina Bay pistinin üzerini bulutlar kaplamış ve klasik araçlarla yapılan F1 geçit töreninin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yağmur başlamıştı.

Yağmur kısa süre içerisinde gök gürültülü şiddetli bir sağanak yağmura dönüştü ve yağmur o kadar yoğundu ki, start düzlüğünde göz gözü görmüyordu.

Güvenlik aracı pistte bir tur atmasının ardından yarışın başlangıcının ertelendiği açıklandı. Şimdi yağmurun durması bekleniyor ve henüz yarışın tam olarak ne zaman başlayacağı belirsiz.

FIA, 30 dakikada bir durum hakkında rapor yayınlayacak ve bir sonraki rapor, TSi 14:32'de yayınlanacak.

Güncelleme: Sağanak yağış devam ediyor, bir sonraki duyuru 14:45'te yapılacak.

Güncelleme: Yağmur dursa da bir sonraki güncellemenin 14:55'te yapılacağı açıklandı.

Güncelleme: FIA, pit yolunun 15:25'te açılacağını, formasyon turunun ise 16:05'te başlayacağını açıkladı.