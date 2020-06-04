2020 Singapur GP iptal edebilir

İlk kez 2008 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapan Singapur, şimdiye kadar aralıksız olarak F1 yarışlarına ev sahipliği yapıyordu

Ancak koronavirüsle ilgili mevcut durumdan bu yılki Singapur yarışının yapılmama ihtimali var.

Straits Times'ta yer alan habere göre, 20 Eylül tarihinde yapılması planlanan Singapur GP'nin iptal edilmesine yönelik karar artık sadece bir zaman meselesi.

F1 sezona koronavirüs nedeniyle seyircisiz şekilde başlayacak fakat Singapur GP organizatörleri, seyircisiz bir yarış yapmanın mümkün olmadığını açıkladılar.

Organizatörlerin elinde çok fazla seçenek bulunmuyor ancak seçeneklerden bir tanesi yarışı ileri bir tarihe erteleyip, işlerin düzelmesini beklemek olabilir. Ancak en mantıklı senaryo yarışın iptali olacak gibi görünüyor.

Çünkü eğer sezon ileri bir tarihe ertelenirse, iklimsel riskler ortaya çıkabilir ve muson mevsiminde yarış yapmaya çalışmak son derece riskli olabilir.

Ayrıca Azerbaycan GP'nin de iptal edileceğine yönelik çeşitli iddialar var. Hatta açıklamanın bu hafta yapılabileceği bile söyleniyor.

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