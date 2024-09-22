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Formula 1 Singapur GP

Singapur GP Yarış: Norris rahat bir şekilde kazandı, Verstappen ikinci!

2024 Singapur Grand Prix'si yarışında Lando Norris zafere ulaşırken, Max Verstappen ikinci oldu. Oscar Piastri ise podyumun son basamağını tamamladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

2024 Singapur Grand Prix'si formasyon turu, Marina Bay pistinin ikonik görüntüsü olan akşam ışıklar altında başladı.

Yarışa ilk 13 sıradan başlayacak olan pilotların Lewis Hamilton hariç orta hamur lastikleri tercih ettiği görüldü. Hamilton ise kullanılmış set yumuşak hamurları seçti.

Beş kırmızı ışık söndü ve yarış başladı. Lando Norris iyi bir çıkış yakalayarak liderliğini korudu. Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasında ilk virajda ikincilik bir çekişme yaşandı ancak ikili yerlerini korudu.

Carlos Sainz startın kaybedenlerinden oldu ve 12. sıraya kadar geriledi. Franco Colapinto, 9. sıraya kadar yükseldi.

Arkada Leclerc ve Alonso ilk virajda dışarı pist dışına çıkarak piste kaçış alanından tekrar katıldılar.

3. tur itibariyle Norris, Verstappen ile farkını 1.5 saniyeye çıkararak DRS mesafesinden çıkmış oldu.

10. turda Perez, dokuzunculuk için önündeki Colapinto'yu zorlamaya başladı ancak geçişi tamamlayamadı.

11. turda yarışa yumuşak lastikle başlayan Ricciardo pite gelerek orta hamur lastiklere geçti. Bir tur sonra Albon da pite gelerek sert lastiklere geçti.

12. tur itibariyle Norris, Verstappen ile olan fakını 6.7 saniyeye kadar çıkardı.

14. turda Sainz pite çağrıldı ve sert hamur lastiklere geçti.

15. turda Albon, motorunun fazla ısınması gerekçesiyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

18. turda yarışa yumuşak hamurla başlayan Hamilton, pite gelerek sert hamur lastiklere geçti ve 13. sıradan piste geri döndü.

22. turda Norris, Verstappen ile olan farkını 16 saniyeye kadar çıkardı.

28. turda Russell pite gelerek sert lastiklere geçti ve Hamilton'ın önünde piste geri döndü.

29. turda Perez pite geldi ve sert hamurlara geçerek 14. sırada piste geri döndü. Norris virajı alırken duvara hafifçe temas etti ancak yoluna sorunsuz devam etti.

30. turda Norris telsizden aracında bir hasar olduğunu bildirirken Verstappen pite gelerek sert hamurlara geçti ve 4. sırada piste geri döndü.

31. turda ise Norris pite geldi ve sert hamurlara geçti, lider olarak piste geri döndü. Norris'in aracında bildirdiğinin aksine bir hasar olmadığı görüldü.

Norris'e telsizden ön kanadında küçük bir sorun olduğu ve ciddi bir şey olmadığı bildirildi.

35. turda Russell, önündeki pite girmeden devam eden eski lastiklerdeki Leclerc'i zorlamaya başladı.

37. turda Leclerc, pite çağrıldı ve sert lastiklere geçerek 8. sırada piste geri döndü.

39. turda Piastri pite gelerek sert hamurlara geçti ve iki Mercedes'in ardında 5. sırada piste geri döndü.

41. turda Piastri önündeki Hamilton'ı geçerek 4. sıraya yükseldi. Leclerc de önündeki Alonso'yu geride bırakarak 7. sıraya yükseldi.

44. turda Piastri önündeki Russell'ı zorlamaya başladı ve 45. turda Hamilton'ı geride bıraktığı 7. virajda Russell'ı da geçerek podyumun son basamağına yükselmiş oldu.

50. tur itibariyle Norris, Verstappen'in 27 saniye farkla rahat bir şekilde liderliğini sürdürdü. Bu esnada Kevin Magnussen'in lastiği patladı ve Magnussen yavaş bir şekilde pite gelmeyi başardı. Leclerc de önündeki Hamilton'ı geride bırakarak 5. sıraya yükseldi.

Bitime 5 tur kala Leclerc, önündeki Russell'a gittikçe yaklaşmaya başladı. Yarışı 10. sırada sürdüren Perez de önündeki Hulkenberg'i zorlasa da geçişini tamamlayamadı.

Yalnızca 1 tur sıra sonra Leclerc, Russell'ın DRS mesafesine girmeyi başararak İngiliz pilotu zorlamaya başladı.

Yarışın bitimine 3 tur kala Magnussen'e telsizden aracı yarıştan çekmesi söylendi.

Yarış Norris'in rahat galibiyetiyle sonuçlanırken, Verstappen ikinci oldu. Piastri ise podyuma çıkmayı başararak McLaren için puanları maksimize etti.

Leclerc, Russell'a epeyce yaklaşmasına rağmen geçişini tamamlayamadı. Böylece Russell dördüncü sırada kalmayı başarırken, Leclerc beşinci oldu.

Hamilton, Sainz, Alonso, Hulkenberg ve Perez sırasıyla ilk 10'u tamamlayan pilotlar oldular.

Red Bull, RB ile yaptığı bir strateji sonucunda Ricciardo ile en hızlı tur puanını son turda Norris'ten alarak Verstappen ile olan puan farkını daha fazla kapatmasına engel oldu.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Şase Motor
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 62

-

     1 25   McLaren Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 62

+20.945

20.945

 20.945   1 18   Red Bull Red Bull
3 Australia O. Piastri McLaren 81 62

+41.823

41.823

 20.878   1 15   McLaren Mercedes
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 62

+1'01.040

1'01.040

 19.217   1 12   Mercedes Mercedes
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 62

+1'02.430

1'02.430

 1.390   1 10   Ferrari Ferrari
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 62

+1'25.248

1'25.248

 22.818   1 8   Mercedes Mercedes
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 62

+1'36.039

1'36.039

 10.791   1 6   Ferrari Ferrari
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 61

1 lap

     1 4   Aston Martin Mercedes
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 61

1 lap

     1 2   Haas Ferrari
10 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 61

1 lap

     1 1   Red Bull Red Bull
11 Argentina F. Colapinto Williams 43 61

1 lap

     1     Williams Mercedes
12 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 61

1 lap

     1     RB Red Bull
13 France E. Ocon Alpine 31 61

1 lap

     1     Alpine Renault
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 61

1 lap

     1     Aston Martin Mercedes
15 China G. Zhou Sauber 24 61

1 lap

     1     Sauber Ferrari
16 Finland V. Bottas Sauber 77 61

1 lap

     1     Sauber Ferrari
17 France P. Gasly Alpine 10 61

1 lap

     1     Alpine Renault
18 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 61

1 lap

     3     RB Red Bull
dnf Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 57

 

     3   Yarış dışı Haas Ferrari
dnf Thailand A. Albon Williams 23 15

 

     2   Overheating Williams Mercedes
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