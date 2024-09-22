Singapur GP Yarış: Norris rahat bir şekilde kazandı, Verstappen ikinci!

2024 Singapur Grand Prix'si formasyon turu, Marina Bay pistinin ikonik görüntüsü olan akşam ışıklar altında başladı.

Yarışa ilk 13 sıradan başlayacak olan pilotların Lewis Hamilton hariç orta hamur lastikleri tercih ettiği görüldü. Hamilton ise kullanılmış set yumuşak hamurları seçti.

Beş kırmızı ışık söndü ve yarış başladı. Lando Norris iyi bir çıkış yakalayarak liderliğini korudu. Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasında ilk virajda ikincilik bir çekişme yaşandı ancak ikili yerlerini korudu.

Carlos Sainz startın kaybedenlerinden oldu ve 12. sıraya kadar geriledi. Franco Colapinto, 9. sıraya kadar yükseldi.

Arkada Leclerc ve Alonso ilk virajda dışarı pist dışına çıkarak piste kaçış alanından tekrar katıldılar.

3. tur itibariyle Norris, Verstappen ile farkını 1.5 saniyeye çıkararak DRS mesafesinden çıkmış oldu.

10. turda Perez, dokuzunculuk için önündeki Colapinto'yu zorlamaya başladı ancak geçişi tamamlayamadı.

11. turda yarışa yumuşak lastikle başlayan Ricciardo pite gelerek orta hamur lastiklere geçti. Bir tur sonra Albon da pite gelerek sert lastiklere geçti.

12. tur itibariyle Norris, Verstappen ile olan fakını 6.7 saniyeye kadar çıkardı.

14. turda Sainz pite çağrıldı ve sert hamur lastiklere geçti.

15. turda Albon, motorunun fazla ısınması gerekçesiyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

18. turda yarışa yumuşak hamurla başlayan Hamilton, pite gelerek sert hamur lastiklere geçti ve 13. sıradan piste geri döndü.

22. turda Norris, Verstappen ile olan farkını 16 saniyeye kadar çıkardı.

28. turda Russell pite gelerek sert lastiklere geçti ve Hamilton'ın önünde piste geri döndü.

29. turda Perez pite geldi ve sert hamurlara geçerek 14. sırada piste geri döndü. Norris virajı alırken duvara hafifçe temas etti ancak yoluna sorunsuz devam etti.

30. turda Norris telsizden aracında bir hasar olduğunu bildirirken Verstappen pite gelerek sert hamurlara geçti ve 4. sırada piste geri döndü.

31. turda ise Norris pite geldi ve sert hamurlara geçti, lider olarak piste geri döndü. Norris'in aracında bildirdiğinin aksine bir hasar olmadığı görüldü.

Norris'e telsizden ön kanadında küçük bir sorun olduğu ve ciddi bir şey olmadığı bildirildi.

35. turda Russell, önündeki pite girmeden devam eden eski lastiklerdeki Leclerc'i zorlamaya başladı.

37. turda Leclerc, pite çağrıldı ve sert lastiklere geçerek 8. sırada piste geri döndü.

39. turda Piastri pite gelerek sert hamurlara geçti ve iki Mercedes'in ardında 5. sırada piste geri döndü.

41. turda Piastri önündeki Hamilton'ı geçerek 4. sıraya yükseldi. Leclerc de önündeki Alonso'yu geride bırakarak 7. sıraya yükseldi.

44. turda Piastri önündeki Russell'ı zorlamaya başladı ve 45. turda Hamilton'ı geride bıraktığı 7. virajda Russell'ı da geçerek podyumun son basamağına yükselmiş oldu.

50. tur itibariyle Norris, Verstappen'in 27 saniye farkla rahat bir şekilde liderliğini sürdürdü. Bu esnada Kevin Magnussen'in lastiği patladı ve Magnussen yavaş bir şekilde pite gelmeyi başardı. Leclerc de önündeki Hamilton'ı geride bırakarak 5. sıraya yükseldi.

Bitime 5 tur kala Leclerc, önündeki Russell'a gittikçe yaklaşmaya başladı. Yarışı 10. sırada sürdüren Perez de önündeki Hulkenberg'i zorlasa da geçişini tamamlayamadı.

Yalnızca 1 tur sıra sonra Leclerc, Russell'ın DRS mesafesine girmeyi başararak İngiliz pilotu zorlamaya başladı.

Yarışın bitimine 3 tur kala Magnussen'e telsizden aracı yarıştan çekmesi söylendi.

Yarış Norris'in rahat galibiyetiyle sonuçlanırken, Verstappen ikinci oldu. Piastri ise podyuma çıkmayı başararak McLaren için puanları maksimize etti.

Leclerc, Russell'a epeyce yaklaşmasına rağmen geçişini tamamlayamadı. Böylece Russell dördüncü sırada kalmayı başarırken, Leclerc beşinci oldu.

Hamilton, Sainz, Alonso, Hulkenberg ve Perez sırasıyla ilk 10'u tamamlayan pilotlar oldular.

Red Bull, RB ile yaptığı bir strateji sonucunda Ricciardo ile en hızlı tur puanını son turda Norris'ten alarak Verstappen ile olan puan farkını daha fazla kapatmasına engel oldu.

Yarış Sonucu: