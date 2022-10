Singapur GP: Perez, Monako'dan sonra ilk kez kazandı, Verstappen 7. oldu!

2019 yılından bu yana ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Singapur'da takımları ve pilotları yağmur karşıladı.

Cumartesi ıslak zeminde geçen seansların ardından, pazar günü de yağmur kendisini gösterdi ve yarışın başlangıcı 1 saat kadar ertelendi.

Pistin kurumaya başlamasıyla yarışın startına nihayet izin verilirken, tüm sürücüler başlangıç için yeşil logolu geçiş lastiğini tercih ettiler.

Yarıştan önce güç ünitesini değiştiren George Russell, yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalırken, diğer 19 sürücü gridden start aldı.

Sergio Perez güçlü startın ardından liderliği Charles Leclerc'ten alırken, Carlos Sainz da startın ardından Lewis Hamilton'ı geçti.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, the rest of the field on the opening lap

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images