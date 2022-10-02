Singapur GP: Perez, Monako'dan sonra ilk kez kazandı, Verstappen 7. oldu!

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2019 yılından bu yana ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Singapur'da takımları ve pilotları yağmur karşıladı.

Cumartesi ıslak zeminde geçen seansların ardından, pazar günü de yağmur kendisini gösterdi ve yarışın başlangıcı 1 saat kadar ertelendi.

Pistin kurumaya başlamasıyla yarışın startına nihayet izin verilirken, tüm sürücüler başlangıç için yeşil logolu geçiş lastiğini tercih ettiler.

Yarıştan önce güç ünitesini değiştiren George Russell, yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalırken, diğer 19 sürücü gridden start aldı.

Sergio Perez güçlü startın ardından liderliği Charles Leclerc'ten alırken, Carlos Sainz da startın ardından Lewis Hamilton'ı geçti.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, the rest of the field on the opening lap Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Cumartesi günü yakıtının bitmesi nedeniyle son turunu atamayan ve sekizinci olan Max Verstappen oldukça kötü bir ilk tur geçirmesinin ardından 12. sıraya kadar geriledi.

İlk turların ardından Perez ve Leclerc arasında ortalama 1 saniyelik bir fark vardı ancak ıslak zeminde DRS'ye izin verilmediği için, fark hiç 1 saniyenin çok altına inmedi.

En öndeki ikili, yavaş yavaş Sainz'ın başını çektiği grupla arayı açmaya başlarken, dördüncü tur itibariyle Verstappen sekizinci sıraya kadar çıkmayı başardı.

Yarışın yedinci turunda Williams pilotu Nicholas Latifi ile Zhou Guanyu arasında temas yaşandı. Latifi, kendisini geçmeye çalışan Zhou'nun üzerine doğru gitti ve ikili arasında temas yaşandı. Bunun üzerine duvara sıkışan Zhou'nun süspansiyonu kırıldı. Latifi ise lastik patlattı.

Zhou'nun aracı tehlikeli bir yerde durduğu için güvenlik aracına karar verildi ve böylelikle açılan farklar yeniden kapanmış oldu. Latifi de bu temasın ardından pite geldi ve sol arka lastikteki hasar nedeniyle yarışa veda etti.

İki turluk çalışmanın ardından yarış tekrar başlarken, ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı. Arkada ise Verstappen önce Sebastian Vettel, sonra da Pierre Gasly'i geride bıraktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Güvenlik aracı sonrası 10 turluk bölümde Perez, Leclerc'le arayı iki saniyeye çıkarırken, Leclerc de Sainz'la arayı 10 saniye kadar açtı. Verstappen ise Fernando Alonso'nun arkasına sıkıştı.

Yarışın 22. turunda 350. Grand Prix'sine çıkan Fernando Alonso güç kaybetti ve aracını kenara çekerek yarışa veda etti.

Bunun üzerine sanal güvenlik aracı devreye girerken, Verstappen bir sıra daha yükselmiş oldu.

Tam bu noktada Mercedes, kurumaya başlayan pistte George Russell'ı pite aldı ve İngiliz pilotu orta hamura geçirdi. Fakat Russell, piste çıkar çıkmaz kaymaya başladı ve araçta hiç tutuş olmadığından şikayet etti. Bu da kuru zemin lastiklerine geçiş için doğru zaman olmadığını gösteriyordu.

Yarışın 26. turunda Williams'ın diğer pilotu Alex Albon, aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak ön kanadını kırdı. Albon aracını yarışa döndürmeyi başarsa da, ön kanadı pist üstünde kaldı. Bundan ötürü de sanal güvenlik aracı çıktı. Pite dönmeyi başaran Taylandlı sürücü, pit stopun ardından yarışa dönmek istese de, araçtaki hasar nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

Yarışın tekrar başlamasının ardından bu kez Alpine pilotu Esteban Ocon sorun yaşadı ve dumanlar çıkaran aracını kenara çekti. Böylelikle iki Alpine sürücüsü de yarışa veda etmiş oldu.

Yarışın 33. turunda üçüncülük için Carlos' Sainz'ı zorlayan Hamilton aracının kontrolünü kaybetti ve kayarak bariyerlere çarptı. İngiliz pilot yarışa, Lando Norris ve Max Verstappen'in arasında dönmeyi başardı ancak ön kanadında hasar vardı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Tam bu noktada Russell, kuru zemin lastikleriyle hızlı turlar atmaya başladı ve Ferrari, Leclerc'i pite alarak, Monakolu pilotu orta hamura geçirdi. Mercedes de tam bu noktada Hamilton'ı pite aldı ve İngiliz pilotu yeni set orta hamura geçirirken, ön kanadını da değişti. Bu pit stopların ardından Leclerc yarışa üçüncü sırada dönerken, Hamilton, Vettel'in gerisinde dokuzuncu sırada döndü.

Bir tur sonra Red Bull, yarış lideri Perez'i pite aldı ve Meksikalı sürücüyü orta hamura geçirdi. Sorunsuz pit stopun ardından Perez, yarışa lider dönmeyi başardı. Aynı tur hem Carlos Sainz hem de Max Verstappen pite girdi.

Tam bu noktada Yuki Tsunoda aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak güvenlik aracına sebep oldu. Japon sürücü, yarışa veda eden altıncı isimdi.

Lando Norris ve Daniel Ricciardo, bu noktada güvenlik aracından faydalandılar ve çok az vakit kaybederek kuru zemin lastiklerine geçtiler.

Böylelikle herkes kuru zemin lastiklerine geçerken, yeni sıralama Perez, Leclerc, Sainz, Norris, Verstappen, Ricciardo, Lance Stroll, Vettel, Hamilton ve Pierre Gasly şeklinde oldu.

Bariyerlerdeki hasarın onarılmasının ardından yarış tekrar başladı ve Verstappen, dördüncülük için Norris'i sıkıştırdı.

Ancak Verstappen, soğuk lastiklerle atak denemesi yapınca, lastiklerini kilitledi ve pist dışına uçtu. Hollandalı pilot yarışa sekizinci sırada döndü ancak lastiklerde büyük bir yanık nokta vardı. Bundan ötürü de pite girmesi gerekti. Genç sürücü, pit stopun ardından 12. sıraya kadar geriledi.

Yarış çok uzun sürdüğü için, iki saatlik barajı aşmaması adına son bölümde saat uygulamasına geçildi ve bitime 27 dakika kala yarışta ilk kez DRS'ye izin verildi.

Leclerc, Perez'le arasını bir saniyenin altına indirdi ve Meksikalı sürücüyü sıkıştırmaya başladı. Perez bu noktada güç ünitesinden şikayetçiydi.

Monakolu sürücü, DRS'nin açılmasının ardından Perez'i pistin her bölümünde sıkıştırdı ve birkaç kez atak yapacak mesafeye kadar geldi. Ancak Perez her seferinde yerini korumayı başardı.

Son bölümde hata yapmayan Meksikalı sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı ve Monako'dan sonra ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Bu yılki galibiyet sayısını ikiye çıkaran Perez, Verstappen'in geride kaldığı yarışta, Red Bull'a değerli puanlar getirmiş oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Leclerc, startta Perez'e geçilmesinin ardından tüm yarışı Meksikalı sürücünün ardında geçirdi ve son bölümdeki baskısına rağmen damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Ferrari böylelikle bir kez daha pole pozisyonunu galibiyete dönüştüremezken, Red Bull galibiyet serisini altı yarışa çıkarmış oldu.

Bu iki ismin yarışı 1-2 tamamlamasıyla, şampiyonluk savaşı Japonya'ya kalmış oldu.

Podyumun son basamağı, yarış boyunca oldukça zorlanan ve öndekilerle aynı tempoyu tutturamayan Carlos Sainz'a gitti. İspanyol pilot, birden fazla güvenlik aracı girmesine rağmen farkın açılmasına engel olamadı fakat üçüncü olarak Ferrari'ye çifte podyum getirdi.

İyi bir start alan ve sonrasında Max Verstappen'in baskısına rağmen yerini koruyan Lando Norris, kusursuz bir sürüş çıkardı ve dördüncü olarak Emilia Romagna'dan bu yana en iyi sonucunu elde etti.

Yarışa gerilerden başlayan fakat güvenlik aracı periyodundan faydalanarak ön bölüme yükselen Daniel Ricciardo, beşinci olarak bu yılki en iyi sonucunu aldı. McLaren böylelikle hafta sonunu 22 puanla kapattı ve şampiyona dördüncülüğe geri döndü.

Lance Stroll, güvenlik aracı periyodundan faydalanan bir diğer isimdi ve kendisini bir anda altıncı sırada buldu. Son bölümde hata yapmayan Kanadalı pilot, damalı bayrağı altıncı sırada gördü ve bu yılki en iyi sonucunu aldı.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen, geçişin zor olduğu pistte beşinci sıraya kadar yükselmişti ancak Norris'i geçmeye çalışırken lastiklerini kilitledi ve kaçış alanına girdi. Sonrasında fazladan pit stop yapmak zorunda kaldı ve en geriye kadar düştü.

Buna rağmen mücadeleye bırakmadı ve yedinci sıraya yükselip, hafta sonunu 6 puanla kapattı.

Sebastian Vettel harika bir startın ardından ilk ona yükseldi fakat güvenlik aracı periyodundan olumsuz etkilenmesinin ardından hem Ricciardo hem de Stroll'e geçildi. Buna rağmen sekizinci olarak, Aston Martin'e çifte puan getirmiş oldu.

Yarışın ilk bölümünde Sainz'ı kovalayan ve İspanyol pilottan daha iyi turlar çıkaran Hamilton, yaptığı hata sonrası ön kanadını kırdı ve geriye düştü. Son bölümde lastiklerden istediği verimi alamadı ve Vettel'i geçmeye çalışırken hata yapınca, Verstappen'e de geçilip dokuzuncu oldu.

Hafta sonunun son puanı, AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly'e gitti.

Damalı bayrağı gören son isimler Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Mick Schumacher ve Russell olurken, hepsi hafta sonunu puansız kapattı.

Tsunoda, Ocon, Albon, Alonso, Latifi ve Zhou ise finiş görmeyi başaramadı.

Bu sonuçların ardından Verstappen puanını 341 yaparken, Leclerc 237, Perez ise 235 puana sahip. Bugün itibariyle bu üç pilot dışında kimsenin şampiyonluk şansı kalmadı.

Red Bull puanını 576 yaparken, Ferrari 439, Mercedes 373 ve McLaren 129 puana sahip. Alpine ise 125 puanda kaldı.

Not: Perez, şu anda güvenlik aracı arkasındaki potansiyel ihlallerden ötürü inceleme altında.

Yarış sonucu:

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images