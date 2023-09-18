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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Singapur GP sonrası podyum odasında ne konuşuldu?

Sezonun en heyecanlı yarışlarından diyebileceğimiz 2023 Singapur GP'sinin ardından podyum odası kısa bir sohbete sahne oldu.

Altay Gök
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Lando Norris, McLaren, 2nd position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium

Podyum odasına ilk olarak eski takım arkadaşları Sainz ve Norris giriş yaptı, bu sırada ekranda ilk turlarda neler olup bittiği oynatılmaktaydı.

Norris: "Charles kötü bir pit mi yaptı?"

Sainz: "Hiçbir fikrim yok."

Norris: "Pit stop sonrası kendisinin önüne geçtim."

Sonrasında ekrana Hamilton'ın ilk turda şikanı kesmesi ve George Russell'ın yanı sıra Norris'i de geride bırakması geldi.

Norris: "Lewis sonrasında bana da yerini geri vermek zorunda kaldı."

Sainz: "Bunu yapmak zorunda mıydı?"

Norris: "Elbette hiçbirimizin hayatını kolaylaştırmayacaktı, değil mi?" 

Hamilton odaya herkese göre daha geç geldi ve kendisi için fiziksel açıdan zorlayıcı bir yarış olduğu için zaten kısa süren sohbete katılmamayı tercih etti.

İçeriğin orijinali Crash.net'e aittir.

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Verstappen ve Red Bull, galibiyet serisinin bitmesini umursamıyor

Brown: "Singapur GP, tüm F1 için harika bir yarıştı"

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